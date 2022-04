Lucie Vondráčková a nový partner? Zpěvačka už má spekulací dost

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Lucie Vondráčková byla před pár dny přistižena při noční procházce s hercem a dabérem Gustavem Bubníkem. I když by dle všeho měla být stále zadaná s moderátorem Petrem Vojnarem, okamžitě se začaly rojit spekulace o tom, zda se Vondráčková nezamilovala jinde. Ta ale rychle přispěchala s vlastní reakcí a ukázala, že nic není takové, jaké by se na první pohled mohlo zdát.

Byly doby, kdy Lucie Vondráčková a její partner Petr Vojnar chodili společně na různé společenské akce a všem dávali na odiv, že tvoří pár. Jenže to se už několik měsíců neděje, a tak se přirozeně fanoušci ptají, zda jejich láska trvá, nebo už skončila. I když sama dvojice tvrdí, že k rozchodu nedošlo, její chování může působit všelijak. Není proto zas tak velkým překvapením, že když se před pár dny Lucie Vondráčková vydala na večeři následovanou procházkou noční Prahou s hercem a dabérem Gustavem Bubníkem, mnozí nabyli dojmu, že se rodí nový pár. Ve skutečnosti je to ale docela jinak.

Další „tajná” večeře

Lucie Vondráčková a Gustav Bubník se podle Blesku sešli v pátek večer. Společně si dopřáli večeři v restauraci na Smíchově a po ní se vydali na společnou procházku Prahou. Celý večer se dokonale bavili, evidentně si měli o čem povídat a často se smáli. K žádnému fyzickému kontaktu mezi nimi ale nedošlo. I tak ale jejich večerní dýchánek mohl vzbouzet mnoho otázek.

Zpěvačka se záhy rozhodla na spekulace reagovat a ukázala, že společná večeře nemusí nutně znamenat milostný poměr. „Další ‚tajná’ večeře,” napsala Lucie Vondráčková na svůj Instagram ke snímku, na kterém je zvěčněna s jinými umělci pravděpodobně ve stejné restauraci, v níž byla i s Gustavem Bubníkem. Evidentně tak šlo jen o přátelské, potažmo pracovní setkání.

Rozchod se nekoná

Přestože možná zpěvačka nenavázala nový vztah, otazníky se rojí nad její náklonností k Petrovi Vojnarovi. Moderátor ještě na konci února tvrdil, že k žádnému rozchodu nedošlo, a situaci odmítl dále komentovat. S Lucií se prý dohodli na tom, že se o své soukromí s veřejností dělit nebudou. „Ať si lidé spekulují, o čem chtějí, nám je to jedno. Až bude co říct, tak se to řekne, ale zatím není co,” řekl na dotaz eXtra.cz Petr Vojnar. Tak snad je mezi dvojicí všechno i nadále v pořádku.