Vondráčková promluvila o single životě, díky nové lásce září na kilometry

Lucie Vondráčková si v době covidu našla nový koníček v navrhování interiérových designů. Kromě této vášně zpěvačku naplňují rostoucí synové a přítel Zdeněk Polívka. Ačkoliv je hvězda po boku MMA zápasníka konečně šťastná, na doby kdy byla single vzpomíná prý jen v dobrém.

Lucie Vondráčková v rozhovoru pro CNN Prima News prozradila, že poslední tři roky propadla nové zálibě.

"Interiérový design mě baví hodně a stalo se to přes covid, protože jsem něco předělávala a najednou mě začaly napadat věci a to takový, který jsem předtím nikde neviděla," vysvětlila zpěvačka, jak se k hobby dostala.

"Architekta nepotřebuju, potřebuju statika, aby mi řekl, jestli je ten můj nápad v pořádku. Já si to navrhnu s klukama a šíleně mě to baví," pochvaluje si pěvecká hvězda, která mimo jiné prozradila, jak prožila oslavy Silvestra.

Krásný rok plný příležitostí

"Silvestra slavím, já ráda slavím, jsem taková ta co tancuje. Ale co nemám ráda a čím jsem starší, tím víc mi to vadí, jsou petardy. Česká republika je vyhlášená tím, že milujeme domácí mazlíčky, tak nechápu proč se to nemůže snoubit s tím, že petardy ne. Třeba v Kanadě to bylo zakázaný. Udělá se jeden ohňostroj, takový ten městský chviličku, ale nic víc, protože ta zvířata trpí," svěřila se Lucie Vondráčková výše zmíněnému webu s tím, že rok 2022 byl pro ni velice úspěšný po všech stránkách.

"Já mám pocit, že to byl krásný rok plný nádherných hereckých příležitostí pro mě. Sice drobných, ale hezkých," bilancuje dvojnásobná maminka.

"Kluci jsou čím dál šikovnější a takový, že už mám pocit, že už jsou napůl dospělý. Pořád mě něčím překvapují, třeba názorem nebo pohledem na věc a hrozně se mi to líbí," pěje zpěvačka chválu na své chlapce. Zpěvačka je už několik měsíců šťastně zadaná se zápasníkem MMA Zdeňkem Polívkou, na doby svého single života ale vzpomíná v dobrém.

"Dlouho jsem si užívala, že jsem byla sama a vždy se mě na to někdo zeptal a já jsem říkala, že jsem ráda, že jsem sama a vyhovuje mi to. Já si myslím, že když se člověk naučí žít sám a je spokojený, tak i líp najde někoho, kdo ho dělá ještě spokojenější. Ale ne, že mu dodává štěstí jenom ten jeden člověk, to ani po nikom nemůžeme chtít, že jo," uzavřela se smíchem.

