Lucie Vondráčková pálí mosty! Uřízla Plekancovi hlavu!

Nedávno na svém Instagramu sdílela Lucie Vondráčková fotky z minulosti, kde samozřejmě nechyběl Tomáš Plekanec. Ze snímků ho ale zpěvačka odřízla!

Že by si vzala příklad z Patrika Vrbovského alias Rytmuse, který po rozchodu s Darou Rolins odstranil nejen společné fotky, ale i video, které věnoval právě jí?

Ať měla Vondráčková jakýkoliv důvod, jedno je jasné, křivdy od manžela jsou pro ni stále bolestivé. Přes to se ale přemohla a svému ex poblahopřála veřejně k narození dcery. Tak snad se do budoucna vztahy v rodině uklidní a bývalí manželé si k sobě najdou cestu alespoň jako rodiče. Nejspíš to ale ještě nějaký čas potrvá…