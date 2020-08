Sportovci Lucie Vondráčkové: Kromě Plekance měla pletky i s Vernerem a Ulfalušim

Zpěvačka měla vždy slabost pro sportovce a tak se nějaký čas pokoušela o vztah s bouřlivým fotbalistou Tomášem Ujfalušim, jenže ten o žádný vztah nestál a tak se jednalo pouze o tajný románek, který samotný Tomáš přiznal až potom, co s Lucií skončil. Vyjádřil se k ní až nevybíravým způsobem, že za ním Vondráčková sice párkrát byla ve Florencii a dokonce v Madridu, popsal to však jako nezávazný románek. "Ano párkrát mě Lucie navštívila, to je vše," komentoval aférku. Nikdy neplánoval, že by mohlo jít o něco víc, natož to nazývat vztahem a tak Lucce zbyly jen oči pro pláč…