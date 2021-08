Vondráčková s Vojnarem rozdělili fanoušky, přirovnávají je k bizarnímu páru

Zdroj: Profimedia

Před několika dny Lucie Vondráčková a Petr Vojnar veřejně potvrdili, že tvoří pár. Pro mnohé však šlo o poněkud překvapivou informaci, neboť by asi jen málokoho napadlo, že by si k sobě právě tito dva kdy našli cestu. A přestože spousta fanoušků zpěvačce na sociální síti přeje štěstí, někteří ji od Vojnara odrazují.

O tom, zda zpěvačka Lucie Vondráčková a moderátor Petr Vojnar tvoří pár, se spekulovalo již delší dobu. Před pár dny pak dvojice šla s kůži na trh a domněnky potvrdila. „Mohu potvrdit, že je to pravda. Jsme s Luckou spolu. Netajíme to a ani jsme to nikdy netajili,” nechal se pro eXtra.cz slyšet sám Vojnar. Vondráčková pak byla ještě méně sdílnější, ale náklonnost k Vojnarovi rovněž přiznala. „Podtrženo, sečteno, potvrzeno,” odpověděla stroze na dotaz webu iDNES.

Reakce fanoušků jsou rozporuplné

Lucie Vondráčková si po rozvodu s hokejistou Tomášem Plekancem jistě prožila několik smutných chvil, a tak jsou její fanoušci rádi, že je konečně opět šťastná a má po svém boku milujícího muže. Jen si někteří nejsou zcela jisti tím, zda je právě Vojnar tou nejvhodnější volbou. „Nechci být zlá, ale s Vojnarem to nebude na dlouho. Není to ten pravý. Ale ať si užije, už dlouho byla sama. Přeji jí to,” napsala na sociální sítí jedna z fanynek zpěvačky. Někteří ale ve své reakci zašli ještě dál. „Obdoba Bartošová-Pomeje,” komentovala se smutným smajlíkem další uživatelka videoklip k písni Potřebuju pauzu, v němž právě Vondráčková a Vojnarem ztvárnili zamilovaný pár.

Nepřejícné komentáře naštěstí výrazně předčily ty pozitivní. „Gratuluji k novému vztahu, jste prostě nej, ať se vám daří,” radovala se jedna z komentujících. „Milá Lucinko, velká gratulace k tomuto skvělému spojení s Raegem, ale také především obří gratulace ke vztahu a lásce s Petrem. Tvoříte krásný pár,” přidala se další.

Jen dobré promo?

I když oba svůj vztah přiznali, stále se najdou ti, kteří jejich lásku zpochybňují. Jak totiž uvedl web iDNES, hodně se spekulovalo o tom, zda jejich spojení není jen dobře plánové PR k novému projektu. Jak to mezi Lucií Vondráčkovou a Petrem Vojnarem skutečně je, ví tak je oni sami. V každém případě nestačí než popřát hodně štěstí!

Lucie Vondráčková a Petr Vojnar ztvárnili zamilovaný pár ve videoklipu k písni Potřebuju pauzu

Zdroj: Youtube