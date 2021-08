Lucie Vondráčková promluvila o vztahu s Vojnarem: Všem vyslala jasný vzkaz

Zdroj: Profimedia

Již není žádným tajemstvím, že zpěvačka Lucie Vondráčková a moderátor Petr Vojnar tvoří pár. Oba si své soukromí však přísně střeží a kromě pár slov ke své nové lásce moc neprozradili. Vondráčková pak ve svých odpovědích byla ještě shovívavější.

Oba si v minulosti prošli drsnými rozchody, nakonec je okolnosti svedly dohromady. Zpěvačka Lucie Vondráčková před nedávnou dobou ztvárnila společně s moderátorem a příležitostným hercem Petrem Vojnarem zamilovanou dvojici ve videoklipu k písni hudebníka Raega s názvem Potřebuju pauzu. A podle mnohých se právě během natáčení mezi Vondráčkovou a Vojnarem začala rodit láska. Nejrůznější spekulace pak oba potvrdili.

Vojnar řekl víc

Když se začalo o lásce Vojnara a Vondráčkové proslýchat, bylo jen otázkou času, než dvojice vztah oficiálně přizná. Ve svých odpovědích však oba byli velmi zdrženliví. „Mohu vám potvrdit, že je to pravda. Jsme s Luckou spolu. Netajíme to a ani jsme to nikdy netajili,” odpovídal na zásadní otázku Vojnar pro eXtra.cz. Lucie Vondráčková se do rozsáhlejší výpovědi rovněž nepouštěla. „Podtrženo, sečteno, potvrzeno,” napsala stroze na dotaz iDNES.

Jak se zdá, nový pár českého šoubyznysu si chce začátky svého vztahu užívat plnými doušky bez zbytečného vysvětlování. Svou lásku podle všeho ale skutečně netajili. Podle jistých svědků se totiž společně na veřejnosti Vojnar a Vondráčková objevovali delší dobu. „Musely je vidět spolu už tisíce lidí. Chodí spolu po Praze, drží se za ruku, pravidelně vyrážejí na jídlo do Palladia. Nedělali žádné cavyky, neskrývali to,” uvedla kamarádka Lucie Vondráčkové.

Jak dlouho jsou spolu?

I když se mnozí domnívají, že láska mezi Vojnarem a Vondráčkovou začala vznikat právě při natáčení smyslného videoklipu, kde si dvojice vyměňuje spoustu vášnivých polibků, ke sblížení došlo až později. „Ve skutečnosti tam to ještě neproběhlo. Sympatie mezi nimi přeskočily a narostly až ve chvíli, kdy Lucka začala natáčet nové songy ve studiu, s nímž Petr taky spolupracuje,” prozradila Lucčina kamarádka.

„Dost se tam pohybuje, takže začali komunikovat a pověstná jiskra zafungovala,” dodala ještě.

Ve videoklipu k písni Potřebuju pauzu ztvárnili Vondráčková a Vojnar zamilovaný pár

