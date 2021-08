Petr se intimním nápadům nebránil: Detaily seznámení Vojnara a Vondráčkové

Zdroj: Profimedia

Když zpěvačka Lucie Vondráčková a moderátor Petr Vojnar kývli na nabídku rapera Raega, aby si zahráli ve videoklipu k jeho nové písničce, zřejmě vůbec ještě netušili, jak jim tahle spolupráce nakonec změní život. A to doslova. Před kamerami hráli mileneckou dvojici tak zapáleně, až v sobě našli zalíbení a začali spolu chodit.

Vypadá to, že během natáčení nového videoklipu k písničce "Potřebuju pauzu" muselo být na place pořádné horko. Podle scénáře se totiž měli Vondráčková s Vojnarem často líbat a dotýkat. Herci jsou zvyklí, že každý obraz poctivě zkouší a pak několikrát opakují, dokud není režisér naprosto spokojený.

Jako kdyby se právě seznámili

V některých záběrech přitom vzájemná přitažlivost mezi slavnou herečkou a moderátorem působí víc než věrohodně. Dost možná, že jednotlivé scény téměř v přímém přenosu ukazují to, jak se mezi novou dvojicí začal rodit nedávno potvrzený vztah. Jakmile herci například sedí na pohovce a pijí víno, opravdu to vypadá, jako kdyby se právě seznámili a nemohli se nabažit jeden druhého.

Později Vojnar Vondráčkové masíruje ztuhlá ramena a ona se bezděky rukou dotkne jeho dlaně. Přitom se tváří tak spokojeně, až každého diváka musí zákonitě napadnout, že přesně tohle byly okamžiky, kdy Lucka nejspíš začala k Petrovi něco cítit.

A protože v písničce jde především o nevěru, hlavní hrdinové se nevyhnou ani drsnějším momentům. Ty sice na první pohled působí trochu neurvale, zároveň ale v sobě mají skrytou posedlost a vášeň. Stačí se podívat na záběry, v nichž Vojnar Vondráčkovou přitiskne ke zdi nebo ji venku dychtivě políbí.

Petr se intimním nápadům nebránil

I když by se mohlo zdát, že se herečka s moderátorem museli trochu stydět, důvěrné záběry jim údajně ani trochu nevadily. „S pěkným hereckým partnerem se zase tolik přemáhat nemusíte a Petr se intimním nápadům na natáčení vůbec nebránil," prozradil pro eXtra.cz jeden ze členů televizního štábu.

Přesto lidé, kteří se pohybují v blízkosti Lucie Vondráčkové naznačují, že vznik videoklipu ještě nebyl momentem, kdy se by se čerství milenci dali dohromady. K jejich sblížení mělo dojít až o něco později. „Ve skutečnosti tam to ještě neproběhlo. Sympatie mezi nimi přeskočily a narostly až ve chvíli, kdy Lucka začala natáčet nové songy ve studiu, s nímž Petr taky spolupracuje. Dost se tam pohybuje, takže začali komunikovat a pověstná jiskra zafungovala," vysvětlila webu eXtra.cz Lucčina dobrá kamarádka.

I tak ale nikdo nepochybuje o tom, že natáčení žhavých milostných scén muselo pro Vondráčkovou a Vojnara platit za pomyslný začátek velké náklonnosti, která se mezi nimi zrodila. „Mohu vám potvrdit, že je to pravda. Jsme s Luckou spolu. Netajíme to a ani jsme to nikdy netajili,“ řekl Petr pro eXtra.cz. „Ale ano, potvrzuji," uvedla pak Lucie pro Expres.

Videoklip, během kterého se Lucie Vondráčková zřejmě zamilovala do Petra Vojnara.

