Po letech samoty našla lásku, Lucie Vondráčková chodí se známým moderátorem

Lucie Vondráčková po rozvodu s Tomášem Plekancem dlouho nemohla najít novou lásku. To se ale konečně změnilo. Partnerem zpěvačky se stal moderátor Petr Vojnar. Hvězdný pár už dokonce informaci potvrdil.

Lucie Vondráčková žila dlouhé roky v Kanadě ve spokojeném manželství s Tomášem Plekancem, se kterým má dvě děti. Hokejista ale vztah nečekaně v roce 2018 ukončil a krátce poté veřejnosti představil svou novou partnerku, tenistku Lucii Šafářovou.

Zpěvačka byla po rozvodu spojována s různými muži. Spekulovalo se o jejím vztahu s parkouristou Tomášem Zonygou, s nímž odjela na pár dní do Kanady, nebo hokejovým brankářem Markem Peksou, který měl v jejím pražském bytě strávit několik nocí. Žádný vztah ale Vondráčková nepotvrdila.

Nyní to vypadá, že hvězdu konečně potkalo opravdové štěstí. Jejím novým partnerem je kolega z branže Petr Vojnar.

Vojnar chystal s přítelkyní Lenkou svatbu, nakonec se zamiloval do Vondráčkové

Petr Vojnar se rozešel s přítelkyní Andreou ve stejném roce jako Vondráčková s Plekancem. Vztah moderátora se rozpadl rok a půl po narození syna Seastiana.

"Nějak jsme to neřešili, nechtěli jsme to ani jeden pojmenovat, jak to mezi námi vlastně je, jestli to funguje nebo ne. Až přišla chvíle, kdy jsme si to řekli. Je šílený, že teď si vlastně mého syna mám jen půjčovat. Já s ním chci být pořád. Teď jsme byli spolu, ale nevím, jak to bude dál. Nějak spolu komunikujeme, ale není to ideální," prozradil tehdy Blesku.

Ještě minulý rok byl bývalý člen úspěšné kapely T-boys až po uši zamilovaný do nové přítelkyně Lenky, se kterou dokonce plánoval další dítě a svatbu! "Svatba někdy bude, ale fakt si přeju, aby bylo nejdřív to miminko. A pak si paní vezmu. Až si to zaslouží," řekl moderátor své plány webu super.cz. Nakonec ho osud zavál úplně jiným směrem.

Jiskra mezi nimi přeskočila na place

Vondráčková i Vojnar vztah potvrdili

Vypadá to, že se v českém rybníčku zrodil další hvězdný pár. "Ano, je to pravda. Nechci se k tomu ale více vyjadřovat. Mám volno a jsem se synem," potvrdil Petr Vojnar webu Expres, že randí s Lucií Vondráčkovou!

Zpěvačka, která se obvykle velice zdráhá své soukromí komentovat, nejprve zdroji odpověděla pouze: "Klidně to tak berte," nakonec ale vztah s moderátorem přeci jen odtajnila. "Ale ano, potvrzuji," kápla Vondráčková božskou.

Nezbývá než zamilovaným hrdličkám popřát mnoho štěstí!

Lucie Vondráčková se s Vojnarem seznámila při natáčení klipu pro rapera Raega.