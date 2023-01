Lucie Vondráčková nahá pózovat nechce: Nabídky už léta odmítá

Zdroj: Profimedia

Lucie Vondráčková patří k nejkrásnějším českým zpěvačkám a i ve svých dvaačtyřiceti letech je stále snem mnoha mužů, kteří by dali cokoliv za to, aby ji mohli pozvat alespoň na rande. Není proto divu, že už roky dostává z Playboye nabídky na nafocení odvážných snímků. Tomu se ale Vondráčková brání.

Focením pro pánský magazín Playboy se už nechala zlákat celá řada hvězd. Je ale jasné, že na titulní stránce nikdy fanoušci neuvidí Lucii Vondráčkovou. Přestože zpěvačka už pravidelně dostává nabídky na to, aby se bez oblečení zvěčnila před objektivem fotoaparátu, tradičně je odmítá.

Radši to přenechá jiným

I když by spousta příznivců zpěvačky ráda viděla i její odvážnější stránku, Lucie Vondráčková si stojí za tím, že focení pro Playboy pro ni zkrátka není. „Každou dekádu mi volají z Playboye, že teď prý letí MILFky a já se prý dostala do této kategorie. Ale myslím, že je tady spousta krásnějších a výstavnějších těl, takže těm to přenechám,” nechala se Vondráčková slyšet v rozhovoru pro pořad Superchat.

Plné ruce práce

Zároveň je ale možné, že by na focení Vondráčková ani neměla čas. V posledních měsících je totiž v jednom kole. Kromě hudby se objevuje na divadelních prknech a také září před kamerou. V prosinci ztvárnila hlavní roli v muzikálu Vánoční zázrak, k tomu hraje v Hynkem Čermákem v představení Štěstí. V letošním roce ji čeká i několik filmových premiér. Omezené množství volného času pak zpěvačka věnuje hlavně svým dvěma synům a také svému partnerovi, MMA zápasníkovi Zdeňku Polívkovi, se kterým tvoří pár už několik měsíců.

Na vztah s o osmnáct let mladším sportovcem se zpočátku mnozí dívali poněkud skepticky a nevěřili, že láska dlouho vydrží. Dvojice ale všechny posměváčky vyvedla z omylu a ukázala, že to spolu myslí opravdu vážně. O tom ostatně svědčí i fakt, že jsou partneři mnohem uvolněnější a bok po boku se objevují i na veřejnosti před zraky novinářů.