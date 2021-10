Lucie Vondráčková a její názor na svatbu Plekance: Jak reagovala?

Zdroj: Profimedia

Od rozvodu zpěvačky Lucie Vondráčkové a hokejisty Tomáše Plekance uplynul více než rok, už předtím spolu ovšem dvojice dlouhou dobu nežila. Z jejich celkem devítiletého manželství vzešli dva synové a je jasné, že dávno před nejrůznějšími rozpory a bouřlivým rozvodem si dnes již bývalí manželé užili mnoho krásných chvil a byli spolu šťastní. Právě proto se nabízí otázka, jak populární zpěvačka vnímá nedávnou svatbu svého exmanžela s tenistkou Lucií Šafářovou.

Hokejista Tomáš Plekanec a tenistka Lucie Šafářová si po měsících plánování konečně řekli své „ano” a oficiálně se vydali na společnou cestu životem. Zprávu o uzavření sňatku sdíleli prostřednictvím sociálních sítí, kde se okamžitě strhla lavina pozitivních reakcí. Kdo však čekal gratulaci od Plekancovy bývalé manželky Lucie Vondráčkové, ten se přepočítal. Zpráva od zpěvačky mezi ovacemi chyběla, alespoň tedy na sociální síti.

Bouřlivý rozvod

Jaké vztahy mezi sebou Tomáš Plekanec a Lucie Vondráčková momentálně mají, ví asi jen oni sami a jejich nejbližší. Vzhledem k tomu, že spolu ale střídavě vychovávají své dva syny Adama a Matyáše, dá se dost dobře předpokládat, že se spolu bývalí manželé snaží v rámci možností vycházet. Během několikaletého rozvodu tomu tak ale dle všeho úplně nebylo.

Snad nejhorší chvíle pro Plekance tenkrát přišla ve chvíli, kdy musel zůstat v Česku kvůli povinnostem a Vondráčková sbalila děti a odletěla s nimi do Kanady. „Asi nejsem první, kdo tohle zažívá. Že při složitém rozvodu manželka zachází s dětmi, jak si sama usmyslí. Dělo se to už v Kanadě, děje se to i teď. Bohužel na to nejvíc doplácí právě kluci, kteří mají neskutečný binec v hlavě. Je to poznat při každém telefonátu s Matyášem, který se mámy například ptá, co může říct a co ne,” prohlašoval před lety Plekanec v rozhovoru pro iDNES.

Jak vnímá svatbu svého ex?

Přestože těžkému a vleklému rozvodu předcházely nejrůznější manželské rozepře, byly i doby, kdy se manželé bezmezně milovali a projevovali si lásku. I když od těchto momentů uplynulo již několik dlouhých let a čas z nich učinil dávnou vzpomínku, spousta lidí určitě přemýšlí nad tím, jak Vondráčková nedávný vstup do manželství svého exmanžela vnímá.

Vzhledem k tomu, že se ale dle všeho s rozpadem manželství dávno vyrovnala a v posledních měsících září po boku svého nového partnera Petra Vojnara, lze očekávat, že ji svatba Plekance nezpůsobila žádnou ránu a možná svému exmanželovi jen pogratulovala v soukromé zprávě. Své myšlenky navíc Vondráčková v poslední době soustředí hlavně na pracovní úspěchy. Před pár dny vydala společně s rapperem Raegem nový singl Morfium, který ihned od posluchačů sklidil velkou chválu, a tak má zpěvačka namísto přemýšlení o svatbě svého ex obrovský důvod k radosti.

