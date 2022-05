Vondráčková po rozchodu s Vojnarem neuschla: Prozradila, kdo ji líbal pod třešní

Zdroj: Profimedia

Lucie Vondráčková je od rozchodu s moderátorem Petrem Vojnarem opět volná. Spekulovalo se o tom, že měla údajně navázat vztah s hercem Mírou Noskem, ten ale spekulace vyvrátil, jsou prý kamarádi a chodí spolu jen venčit pejsky. Zpěvačka ale i tak na první máj nesmutnila. Dostala pusu rovnou od dvou mužů.

První máj

„Mám dva syny, takže mě opusinkujou úplně nejvíc,“ prozradila na otázku Blesku, kdo ji políbí na prvního máje. Lucie trávila poslední dny na Febiofestu, mezinárodním filmovém festivalu, který se konal v Praze. Pracovně se na pár dní objevila i v Bratislavě, kde rozdávala jeden rozhovor za druhým. Na lásku, jak se zdá, nemá ani čas. To, že tráví čas hlavně prací, ukázala i v den, kdy se ostatní lidé líbají pod třešní. Na svém Instagramu doporučovala svým fanouškům parfém. „Pusa pod třešní a parfém jako dárek. Perfect kombinace… souhlasíte? Nebo jiný nápad?“. Její bývalý partner Petr Vojnar se na svátek zamilovaných vydal do O2 arény na koncert hudební skupiny AHA. Dle jeho Instagramu si koncert velice užil, s kým tam byl, svým sledujícím neukázal.

Exmanžel zahrnutý láskou

Bývalý manžel Vondráčkové, Tomáš Plekanec, problémy s láskou řešit nemusí. Jeho současná manželka, tenistka Lucie Šafářová, zanedlouho přivede na svět druhého potomka. Na svém profilu sdílela krásnou fotografii s dojemným vyznáním Plekancovi. „Nikdy mě nepřestane překvapovat ta dokonalost přírody, jak celý ten život vzniká a koloběh života jako takového. Od té tečky na ultrazvuku po tu kouzelnou chvíli, kdy řekne poprvé “mami, mám tě ráda”. Někdy je to radost, někdy sakra těžký. Jsem vděčná za to, jakého mám úžasného muže, se kterým to vše mohu sdílet a je mi oporou a za svou rodinu a tchyni, kteří tu vždy jsou. Těším se čím nás překvapí další přírůstek v té naší rodině a jaký bude!“