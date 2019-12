Lucie Vondráčková promluvila o ROZVODU: Jsem sama a nechci to měnit

„Ano a ani to nechci zatím měnit. Takhle ve třech (se syny Matyášem a Adamem) je nám dobře. Je rozdíl být single a být sama s dětmi. Život s nimi je o tolik pestřejší a krásnější! Pořád se díky nim něco nového učím a objevuji. Pokud mi někdo do života přijde, bude to mít těžké, protože se bude muset líbit nejen mně, ale i jim,“ svěřila se magazínu Vondráčková. Jasně z toho tak vyplynulo, že rozvod už je za ní.