Lucie Vondráčková všechny překvapila: Za nečekanou spolupráci sklidila kritiku!

Sámer Issa už je ze světa showbyznysu tak trochu out, rozhodně se ale nevzdává. O zpěvákovi se už několik let šušká, že má problém s drogami, on ale vždy tvrdil, že se jedná o pomluvy. Jak ne na tom se závislostí nevíme, jedno je však jisté, přední příčky hitparád rozhodně neplní, a mnoho fanoušků nabylo dojmu, že už hudbu po trapném duetu se Štikovou raději přestal tvořit! Opak je ale pravdou!

"Ladies n gentlemen… Pan Sámer Issa. Brzy nová písnička, muzikant každým coulem," snažila se Vondráčková své sledující naladit na novou skladbu. Podle reakcí se ale fanoušci příliš netěší a odrazuje je právě přítomnost Sámera!

"Ačkoliv Vám fandím , tak nějakej vypatlanej no name feťák to je hodně už "teď" pod Vaši úroveň , bohužel. A písničku si určitě neposlechnu. Budu se těšit na jiné s Vámi," shodují se lidé v komentářích! Výsledný duet zatím není na Youtube, takže zda se nakonec u posluchačů chytí i přes to, že v ní bude neoblíbený odpadlík ze Superstar, na to si ještě chvilku počkáme.