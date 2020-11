Lucie Vondráčková má strach z budoucnosti! O co podle ní přicházejí děti?

Uzavření škol jí dělá velké starosti. „Středoškoláci to online vyučování zvládnou, ale prvňáčci u počítače nevydrží a ani se jim nedivím. Musí to být ohromně těžké i pro paní učitelky. Psaní a čtení je základ a o vztah k učení teď děti přicházejí,” dodala ještě, jak si myslí, že situace ovlivňuje vývoj dětí.

Spousta lidí přišla v důsledku koronakrize o práci, a proto se nabízí otázka, zda i Lucii nenapadlo poohlédnout se trochu jiným směrem. Díky znalosti jazyků by jistě byla skvělou učitelkou. „Možná bych mohla jednou vyučovat jazyky jako moje babička, ale na rozdíl od ní mi chybí trpělivost. Bylo by to pořád: ‘Jak to, že ještě tohle nevíš?!’ A taková já nechci být, raději zůstanu u zpívání a herectví,” řekla ještě pro Runaway Online.