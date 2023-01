Lucie Vondráčková ukázala krásnou fotku se synem: Rozplýval se nad ní i Polívka

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Lucie Vondráčková své syny Adama a Matyáše na sociálních sítích vůbec neukazuje, na Štědrý den udělala výjimku. Zveřejnila totiž nádhernou fotku, kterou chtěla Adamovi popřát k jeho svátku. A ke gratulaci se připojil i její partner Zdeněk Polívka.

Lucie Vondráčková sice netrávila Štědrý den se syny, příležitost popřát k svátku mladšímu Adamovi si pochopitelně ale ujít nenechala a pogratulovala mu i před svými fanoušky. „Všem Adamům všechno nej. A jednomu obzvlášť,” napsala k fotografii, na které je zvěčněna společně se synem. V komentářích se nad fotkou začali rozplývat nejen příznivci zpěvačky, ale také její partner, MMA zápasník Zdeněk Polívka, který na snímek zareagoval červeným srdíčkem.

Vánoce bez dětí

Zpěvačka se musela na Štědrý den obejít bez dětí, neboť byla letos řada na jejím bývalém manželovi Tomášovi Plekancovi. To ale Vondráčkové nijak zvlášť nevadilo, mají totiž s exmanželem utvořenou dohodu. „Máme to střídání. Ale vždycky jsme slavili Ježíška i Santu. Takže jednou mám Ježíška já a on Santu a jednou je to naopak. Nikdo nikdy o nic nepřijde, což je hezké,” nechala se slyšet v rozhovoru pro super.cz. Vánoce pak strávila ve společnosti rodiny, přátel a pravděpodobně také partnera. Na přímý dotaz totiž odpovídat nechtěla.

Velká láska

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka svou lásku zpočátku skrývali, v posledních týdnech ji ale dávají na odiv stále častěji. Například v moment, kdy přišel Polívka svou lásku podpořit do divadla při premiéře muzikálu Vánoční zázrak, láskyplně se přivítali i před zraky přítomných fotografů. Před pár dny pak dokonce MMA zápasník sdílel jejich společný snímek z hor, kam se vydali na výlet. Je vidět, že se jejich vztah vyvíjí tím správným směrem a dvojice je spolu i přes větší věkový rozdíl naprosto spokojená. Jak se říká, věk je zkrátka jen číslo.