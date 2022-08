Lucie Vondráčková dostala fanoušky: Reakcí na Plekancův snímek si získala obdiv

Zdroj: Profimedia

Ne vždy spolu bývalí manželé vycházejí dobře a častokrát k sobě namísto lásky, kterou kdysi prožili, cítí nenávist. To ale rozhodně není případem Lucie Vondráčkové a Tomáše Plekance. Přestože jejich rozvodové řízení nebylo úplně ideální, čas všechny rány zahojil a exmanželé spolu vycházejí na jedničku.

Zpěvačka Lucie Vondráčková a a hokejista Tomáš Plekanec byli manželé celkem osm dlouhých let a z jejich lásky vzešli dva synové – Matyáš a Adam. V roce 2019 ovšem přišel zlom a manželé se rozvedli. Prvních několik měsíců se situace mezi nimi zdála poměrně vyhrocená a nevypadalo to, že by exmanželé ještě někdy našli větší společnou řeč. To je ale nyní dávnou minulostí.

Lásku mu přeje

Prakticky od rozvodu Plekanec randil s tenistkou Lucií Šafářovou, kterou si vloni vzal za manželku a zplodil s ní dvě děti – dceru Leontýnku a dvouměsíčního syna Olivera. A jeho bývalá manželka by za něj nemohla být šťastnější. „Teď, jak to sleduju, tak si k sobě Tomáš vybral správně, funguje to hezky a držím jim palce. Ničeho nelituji, protože to bylo hezkých osm let,” nechala se Vondráčková před časem slyšet v pořadu Face to Face na Streamu.

„Velice jsem si ho vážila pro to, co dělal, co uměl. To, že se potom osudy rozejdou, to si myslím, že je v pořádku. Lidé někam rostou a třeba to potom už nehraje dohromady, jeden jde v dur a jeden jde v mol,” dodala ještě zpěvačka.

Nečekané reakce

A svá slova ještě potvrdila ve chvíli, kdy na sociální síti přesdílela snímek svého bývalého muže, který zvěčnil všechny své děti, jak si společně hrají s malým Oliverem. „Tak doufám, že tahle partička zůstane stejnou partičkou napořád,” napsal ke snímku nadšený otec. „Krásně jste to celé zvládli, kluci moji. Jsem na vás pyšná. Láska je,” uvedla ke stejné fotografii na svém účtu Vondráčková a promlouvala ke svým synům. V komentářích se pak od fanoušků dočkala uznání a pochvaly za to, jak se k celé situaci staví a jak vše zvládá.