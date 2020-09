Ježek i slečna ležérní: Přehled nejbizarnějších účesů Lucie Vondráčkové

Informační technologie - Microsoft Genius - Konzultant Microsoft technologií 45 000 Kč

Pracoviště: 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava 1. kontakt e-mailem. Baví Vás svět Microsoft technologií a vyznáte se podrobně v novinkách a aplikacích této značky? Znáte Microsoft Surface? Máte v malíčku vychytávky v Microsoft 365? Chcete být evangelizátorem výhod Microsoft ekosystému? Umíte je srozumitelně vysvětlit ostatním a těší Vás práce s klienty? Pak jste to právě Vy, pro koho máme připravenou pozici Microsoft Genius - konzultant Microsoft technologií. Co budete dělat: - pohybovat se v oblasti cloudových služeb a HW & SW vybavení společnosti Microsoft - seznamovat zákazníky s produkty řady Microsoft Surface - prezentovat výhody nástrojů Microsoft 365 / Office 365 - školit zákazníky a jejich zaměstnance v používání aplikací Microsoft 365 - tvořit doporučení na optimální využití Microsoft 365 na míru konkrétnímu zákazníkovi - nastavovat parametry jednotlivých aplikací - poskytovat poradenství a podporu stávajícím zákazníkům - spolupodílet se na tvorbě obchodní a marketingové strategie v této oblasti - spolutvořit vzdělávací materiály - prezentace, články, videa a další digitální obsah Co pro tuto práci potřebujete: - mít zkušenosti s administrací a podporou produktů Microsoft 365 - výborně uživatelsky ovládat Microsoft 365 - orientovat se v dalších Microsoft aplikacích a cloudových řešeních - mít velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti - umět srozumitelně předávat informace - chtít se učit novým věcem - ovládat angličtinu alespoň na úrovni běžné komunikace - řidičák sk. B - časovou flexibilitu - spolehlivost a schopnost rozpoznat důležité úkoly a termíny - příjemné vystupování - zápal pro věc, týmového ducha a přirozenou motivaci dosáhnout úspěchů a pomáhat zákazníkům Co Vám můžeme nabídnout: - zajímavou práci v rychle rostoucí IT firmě v Ostravě - motivující finanční ohodnocení - smlouvu na dobu neurčitou - flexibilní pracovní dobu - možnost home office - moderní IT vybavení, neomezené volání a připojení - přístup k posledním technologickým novinkám a produktům - firemní benefity (Multisport karta, firemní výuka angličtiny, občerstvení na pracovišti) - řadu akcí, školení a certifikací pro osobní i profesní růst - neformální, pohodový a přátelský tým kolegů Chcete zjistit více? Cítíte, že tohle je job přímo pro Vás? Pošlete nám svůj životopis a pár slov o sobě ještě dnes na e-mail: jobs@xevos.eu. XEVOS poskytuje komplexní řešení v IT - od systémové integrace, servisu a podpory, přes serverová, síťová a tisková řešení, až po dodávky hardwarového vybavení a vývoj inovativních aplikací. Našimi zákazníky jsou malé společnosti i nadnárodní korporace s rozsáhlou sítí poboček a zastoupení, kterým zajišťujeme mimo jiné profesionální podporu jejich business-critical systémů a aplikací ve všech koutech Česka i v zahraničí. Nástup ihned. www.xevos.eu