Nová láska? Lucie Vondráčková se podezřele usmívá jen vedle jednoho muže

Julián je tak jistě rád, že vzkřísil svoji zašlou slávu a to, že se mu Lucie líbí, by jistě nepopřel. Nejen, že je schopná matka dvou synů, ale je i úspěšná zpěvačka, která vypadá na svůj věk zatraceně dobře. Kdo by ji snad chtěl litovat, že je sama, nemusí.