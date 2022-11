Lucie Vondráčková po boku mladého zápasníka jen kvete: Lásku si bedlivě střeží

Zdroj: Profimedia

Lucie Vondráčková zřejmě našla toho pravého. Známá zpěvačka randí se zápasníkem MMA Zdeňkem Polívkou a ačkoliv jejich vztah už není žádným tajemstvím, dvojnásobná maminka si své soukromí bedlivě střeží. Na jakýkoli dotaz ohledně nové lásky celá zrudne a raději otáčí téma.

Lucie Vondráčková měla po rozvodu s Tomášem Plekancem zlomené srdce a trvalo několik let, než si do života pustila nového muže. První vztah, který hvězda veřejně přiznala, byl loni s moderátorem Petrem Vojnarem.

Románek ale trval pouze pár měsíců a fanoušci mu od začátku nedávali příliš veliké šance, což se nakonec potvrdilo.

Pár měsíců po rozchodu ale Vondráčková potkala MMA kolouška Zdeňka Polívku, který ji zcela okouzlil. Dvojici sice dělí osmnáctiletý věkový rozdíl, hvězda si ale novou lásku náramně užívá a dokonce se už seznámila se svou potenciální tchyní. Přesto ale jakákoliv zmínka o Polívkovi zpěvačku naprosto rozhodí.

Nebudu mluvit o MMA

Při dotazu webu Expres ohledně vztahu se Zdeňkem Polívkou se Lucie Vondráčková začala červenat a rychle odvedla otázku směrem k pracovním povinnostem.

"Já asi nebudu mluvit o MMA, protože mě teď čeká premiéra, takže moje mozková kapacita upřená tam. Vracím se do divadla po patnácti letech a já divadlo miluju. Včera jsme měli s Hynkem Čermákem předpremiéru v Děčíně a bylo to jak když se člověk vrátí domů, na to jeviště. Jsem šťastná jako blecha a zvu všechny, jmenuje se to Štěstí," odpověděla hvězda oklikou, aby nemusela rozebírat svou čerstvou lásku a dodala, že kromě tohoto představení nacvičuje aktuálně také Vánoční zázrak v Divadle Broadway,

"Příště, až se mě budete ptát zase na vztah, odpovím vám na to Vánočním zázrakem," smála se Lucie. "No, se na mě podívejte, jak vypadám, abych vše stíhala. Za chvilku utíkám, kluci jsou teď na gymnastice, takže je musím vyzvednout a zkoušky většinou máme, když jsou ve škole," vysvětlila Vondráčková, jak zvládá skloubit pracovní povinnosti s péči o své dvě děti.

Zpěvačka se o své nové lásce odmítá bavit s novináři