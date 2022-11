Hříšný dekolt Vondráčkové hlídal Polívka, po slavících ji odnesl v náručí

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Lucie Vondráčková si letošní rok žádnou cenu z Českého slavíka neodnesla, smutná ale rozhodně nebyla. Na akci se dokonce objevil i její partner MMA zápasník Zdeněk Polívka. Novinářům původně jeho přítomnost tajila.

Půvabná zpěvačka na sebe upoutala pozornost hned ze startu. Na předávání cen vynesla kostýmek s hlubokým výstřihem, dekolt jí zakrýval jen řetízkový top. Po skončení přenosu se ovšem Lucie převlékla do klasického černého tílka, ve kterém si užila následnou after party.

Odešla bez slavíka

I když se v minulosti Lucie často umísťovala v populární anketě na druhém nebo třetím místě, letošní rok si žádnou cenu neodnesla. "Loni jsem vydala desku Láskověty, ke které jsem točila videoklipy. Ale je fakt, že poslední půlrok je pro mě ve znamení herectví, takže jsem byla šťastná, že jsem byla nominovaná a velmi si toho vážím, i když nevím, kolikátá jsem skončila," prozradila pro Expres. Smutná ovšem rozhodně z pražského Karlína neodcházela. Fotografové Blesku zachytili, jak ji do auta v náručí odnáší její partner MMA zápasník Zdeněk Polívka. Jak to tak vypadá, nový pár si je opravdovou oporou. I Lucie Zdeňka doprovází na jeho turnaje, na jeho poslední zápas jela dokonce až do Frankfurtu.

Mlžení kolem zápasníka

Lucie se s Polívkou ukazuje na veřejnosti v poslední době poměrně často. I když se otázkám ke vztahu vyhýbá, je více než jasné, že jejich vztah je opravdu vážný. Při nedávné divadelní premiéře Lucie se objevil v hledišti nejen Polívka, ale i jeho rodina. O tom, že jsou velmi zamilovaní, svědčí i fakt, že Lucie Polívku představovala známým a kolegům na slavíkovi. Na svém Instagramu sdílela fotografii, na které byl Polívka a moderátor Rey Koranteng. Od doby, co se Lucie rozvedla s hokejistou Tomášem Plekancem, nevzala žádného z partnerů na předávání slavíků, dokonce ani Petra Vojnara. Polívka se tak může pyšnit zajímavým prvenstvím.