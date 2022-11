Lucie Vondráčková: Mladšího partnera jsem si zakázala, osud mi ho nadělil

Zdroj: Profimedia

Lucie Vondráčková ani pár měsíců po odhalení toho, že randí s MMA zápasníkem Zdeňkem Polívkou nepotvrdila oficiálně nový vztah novinářům. Při otázkách na mladého bijce se červená až za ušima a tématem zkušeně kličkuje, tak aby toho prozradila co nejméně.

Nedávno se Lucie vrátila na divadelní prkna, po boku Hynka Čermáka odehrála premiéru hry Štěstí. V hledišti nechyběl ani Polívka, ten do divadla vyvedl celou rodinu a následně se pochlubil fotografií na svém Instagramu. Zpěvačka se tak postarala rodině zápasníka o pořádný zážitek, vzala je i do zákulisí.

Lucie o vztahu nemluví

Lucie byla ze začátku ke společným příspěvkům na sociálních sítích velmi zdrženlivá, nyní čas od času sdílí fotografii, na které je se zápasníkem také. Nutno říct, že si dává dobrý pozor na to, aby vždy byla kolem další skupinka přátel. Za partu lidí schovala mladého bijce i tentokrát. Na začátku galavečera Český slavík novinářům tvrdila, že dorazila po boku přátel, jako je například raper Raego nebo režisérka, která jí točí videoklipy. Později se ovšem objevil Polívka a bavil všechny přítomné kolem, na fotografiích ze slavičí after party se zpěvačka smála od ucha k uchu. Když už bylo jasné, že přítomnost nového partnera neututlá, i ona sdílela na své sociální síti fotku s Polívkou a moderátorem Reyem Korantengem.

Mladší sportovci

V rozhovoru pro Blesk půvabná zpěvačka naznačila, že se vztahu s mladším mužem bránila. "Tak víte, jak to je.. odříkaného největší krajíc, zakázala jsem si to a osud mi to nadělil." Následně se přece jen trochu rozpovídala o tom, jak to tedy s mladším partnerem má. "Mně se líbilo, jak to řekla Marie Rottrová: 'Když budeme šťastní alespoň jeden rok, tak se to vyplatí'." Lucie tak poukázala na fakt, že má zpěvačka Marie Rottrová o patnáct let mladšího partnera. Mezi Lucií a Zdeňkem je věkový rozdíl osmnáct let, MMA zápasník není přitom prvním mladším partnerem půvabné zpěvačky. Bývalý manžel Lucie, Tomáš Plekanec, byl mladší o dva roky, krasobruslař Tomáš Verner, se kterým také randila, o sedm let. Všechny tři muže také pojí to, že jsou profesionální sportovci.