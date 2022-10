Lucie Vondráčková podpořila Polívku po jeho prohře: Útěchu našel v její náruči

Zdroj: Profimedia

MMA zápasník Zdeněk Polívka se několik posledních týdnů neúnavně připravoval na svůj velký zápas ve Frankfurtu. Ani přes obrovské odhodlání se ale nakonec s úspěchem nesetkal. Velká noc pro něj tak měla neuspokojivý výsledek. Naštěstí měl po svém boku zpěvačku Lucii Vondráčkovou, která mu jistě společně s přáteli byla velkou oporou a útěchou.

Zápas ve Frankfurtu byl pro MMA zápasníka Zdeňka Polívku dosud tím snad největším a nejdůležitějším, není proto divu, že jej do Německa doprovodila celá jeho parta. Její součástí byla i zpěvačka a partnerka Polívky Lucie Vondráčková. Nutno ale říct, že svému milému během zápasu nemohla věnovat svou veškerou pozornost.

Plné ruce práce

Lucie Vondráčková už zanedlouho ztvární jednu z hlavních postav v muzikálu Vánoční zázrak, a tak se učí text, kde se jen dá. A výjimkou nebyl ani zápas Polívky, kde v hledišti nevěděla, zda má koukat do klece, nebo do scénáře. „Když se musíte učit text i během zápasu,” povzdechla si u snímku z hlediště, který zveřejnila na svém Instagramu ve stories.

Polívka se nevzdával

Přestože Zdeněk Polívka zápas prohrál, souboj to byl velmi vyrovnaný a rozhodně se nemá za co stydět. Statečně se držel až do konce. Nakonec bylo ale rozhodnuto, že ze souboje odchází jako poražený. Polívka byl z výsledky očividně zklamaný, naštěstí měl ale po svém boku Lucku, v jejíž náručí našel útěchu. Jak se podařilo zachytit fotoreportérům Expresu, po zápasu zpěvačka zklamaného zápasníka objímala a nakonec všichni vyrazili na cestu zpět do Česka. Je jasné, že v autě moc veselá nálada nepanovala. Polívka ale bude mít jistě ještě spoustu možností dokázat, co v něm je.

„Těsná prohra vždy zamrzí, stačilo kousek. Ale více mě mrzí, že jsme neudělali zápas, který fanoušci od nás očekávali. Taktika byla boxovat, tlačit, vyvíjet tlak. V přestřelkách jsem se cítil dobře, ale zbytečně jsem přistoupil na soupeřovu hru a svazoval se s ním. Samuel měl včera klec šikovnější a nadřenější a tím přesvědčil rozhodčí o své výhře. Byla to pro mě čest dát si s tebou do huby!” komentoval zápas sám Polívka a dodal, že se ujistil, že na podobné zápasy rozhodně má, avšak se pro příště bude muset vyvarovat určitých chyb.