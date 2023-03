Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka: Zápasník poprvé promluvil o jejích synech

Zdroj: Profimedia

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka zažili další poprvé. Sympatický pár si užil první společné focení. Zpěvačka a MMA zápasník se nafotili v neformálním oblečení a sportovním duchu. Právě láska k pohybu je to, co je spojuje.

Zdeněk a Lucie poskytli první společný rozhovor magazínu iSportLife. Polívka v něm byl nezvykle otevřený, vzpomínal na těžké dětství i šikanu. Z ublíženého chlapce vyrostl úspěšný sportovec, který dělá jeden z nejtvrdších sportů. Jeho cestu s radostí a obdivem sledují nejen fanoušci MMA, ale i samotná Lucie.

Školní šikana

Do urostlého Zdeňka by málokdo řekl, že byl školním otlounkánkem. Vše začalo v moment, kdy přišel do nové školy. Spolužáci ho šikanovali kvůli tomu, že byl ve třídě nový. „Byl jsem takový jejich klaun, nešlo o jednoho dva lidi, ale celou třídu. Byla to spíš psychická šikana, i když strkat mi hlavu do páry nebo mě topit fakt nemuseli…,“ přiblížil své špatné vzpomínky na školní léta Zdeněk. Úspěšný sportovec je vzorem pro mnoho dětí. Společně s organizací Oktagon, pod kterou zápasí, navštěvuje základní školy a beseduje s dětmi právě o problémech šikany. Jeho aktivita se velice zamlouvá Lucii, která k němu neskrývá obdiv. „Mně se projekt líbí a přijde mi moc fajn, že Zdeněk jezdí na ty štace, může jít příkladem a ukazuje mladým klukům a holkám, že to jde někam dotáhnout, i když to na začátku není úplně jednoduché.“

Láska jako trám

Ze slov Lucie a Zdeňka bylo více než jasné, že jejich láska je velmi pevná. Vzájemně si lichotí a neskrývají obdiv k tomu druhému. Zpěvačka, která miluje tanec, se v poslední době začala aktivně zajímat o MMA. „Obdivuju to. Zdeněk mi ukazuje i střípky zápasů, nejlepší okamžiky.“ Polívka si tento přístup své partnerky nemůže vynachválit. „Snažím se ji do toho zasvětit, aby nevznikla nějaká bariéra. Naopak Lucka mě zase zasvěcuje do hereckého a pěveckého světa.“ S jeho výrokem Lucie více než souhlasila. „To je pravda, Zdeněk přijde do divadla a všechny texty už umí.“

Děti jako zápasníci?

Populární zpěvačka má z manželství s hokejistou Tomášem Plekancem dva syny. I když je ona i její bývalý manžel vedou ke sportu, v kleci by své syny nerada viděla. „Já si neumím představit, že by se tam můj syn takhle rval, bych se uzoufala. Obdivuji Zdeňkovu mámu.“ To samotný zápasník přezdívaný Gameover vidí syny své partnerky jako potenciální bojovníky. „Mají pro MMA docela dobrý základ. Ten stavební kámen tam bude,“ objasnil.