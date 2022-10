Nová láska Vondráčkové promluvila: Mladičký zápasník známost nepopřel

Zdroj: Profimedia

Lucie Vondráčková je po dlouhé době zřejmě po uši zamilovaná a kafe.cz se podařilo odhalit, kdo získal její srdce. Novým partnerem zpěvačky má být dle několika zdrojů zápasník Zdeněk Polívka, se kterým se už hvězda dokonce vícekrát ukázala ve společnosti. Zeptali jsme se hrdliček, co o svém čerstvém vztahu říkají.

Lucie Vondráčková se novým vztahem pochlubila před pár dny deníku Blesk. "Užívám si stav zamilovanosti, je to to nejhezčí období. Jsme tak nějak všichni spokojení a šťastní. Já se červenám, když o tom mluvím, už dost. Už jsem toho o svém soukromí řekla dost, ale třeba brzy přijde chvíle, kdy se to dozvíte," svěřila se zpěvačka, jméno nového objevu si ale nechávala pro sebe.

Kafe.cz se krátce poté podařilo zjistit, kdo je tajemný muž, se kterým se dvojnásobná maminka schází.

Se čtyřiadvacetiletým kolouškem Zdeňkem Polívkou se totiž hvězda opakovaně ukázala na zápasech MMA, kam ho doprovázela.

Dorazili ruku v ruce

"Na akci v Dobříši dorazila Lucie se Zdeňkem ruku v ruce. Celý večer se od sebe nehnuli a pusinkovali se, i když věděli, že je někdo může třeba vyfotit. Byli spolu takhle i v Brně," prozradil naší redaktorce očitý svědek.

Zavolali jsme proto Zdeňkovi Polívkovi, aby se nám ke vztahu s Lucií Vondráčkovou vyjádřil.

"Nezlobte se, ale nic vám k tomu neřeknu," sdělil nám zápasník s ohledem na své soukromí, informaci nicméně nevyvrátil. Kontaktovali jsme také zpěvačku, ta ale na naši zprávu neodpověděla. Rázné ne ale ani z jedné strany nezaznělo.

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (vlevo)