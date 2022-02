Lucie Vondráčková odhalila kus soukromí: Plekance nazvala životní láskou

Zdroj: Profimedia

Lucie Vondráčková věřila, že její manželství s Tomášem Plekancem vydrží navždy a ani po letech od rozvodu neskrývá zpěvačka zklamání nad rozpadem vztahu. V nedávném rozhovoru dokonce zpěvačka nazvala hokejistu svou životní láskou a promluvila také o narušených rodinných vztazích s tetou Helenou Vondráčkovou.

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec tvořili jeden z nejkrásnějších párů českého showbyznysu a jejich náhlý rozchod byl pro všechny šokem. Manželé do té doby žili s dvěma dětmi příkladný život v Kanadě a vše působilo zalité sluncem.

Hokejista si navíc krátce po oznámení rozchodu našel novou známost a dnes se svou druhou manželkou Lucií Šafářovou již očekává druhého potomka. Zatímco Plekanec nelenil a rychle začal žít nový život, Vondráčková se s rozvodem vyrovnávala velice dlouho.

Zpěvačka byla po rozpadu vztahu několik let bez partnera a stále prý považuje svého exmanžela za životní lásku.

Tomáš byl mou životní láskou

"Tomáš byl určitě mou životní láskou. Osud nám v této dvojité konstalaci nadělil naše dva syny. To už nikdo nezmění," svěřila se Lucie Vondráčková v pořadu Život ve hvězdách.

Zpěvačka sice několik měsíců randí s moderátorem Petrem Vojnarem, ohledně vztahu ale jako vždy padaly velice neurčité odpovědi.

"Jak to teď mám a budu mít s láskou, to se musíte asi zeptat tam nahoru. Já tyhle věcí nevím, ani je nehledám. Prostě to nechávám plout a nikam nespěchám," vyjádřila se ke svému tajemnému románku s bývalým členem T-boys.

S tetičkou Helenkou je to uzavřené

Lucie Vondráčková se mimo jiné ve zmíněném rozhovoru vyjádřila ke vztahům se svojí slavnou tetou Helenou Vondráčkovou. Zpěvačky už spolu roky nekomunikují a vypadá to, že se tato situace už nejspíš nezmění.

"Myslím, že to už nikdo ani neočekává. To už jsou uzavřené věci. Člověk jde dál, osud jde dál. V životě jsem se naučila, že tam, kde jsou dveře zavřené, tam se člověk nemá dobývat. Ale to se netýká jen rodinných konstelací, ale i různých spolupracovníků a podobně. Někdy vás osud dá dohromady, někdy naopak rozdělí, tak to beru," vysvětlila Lucie a dodala, že nejvíce starostí jí dělá v životě nechtěná pozornost bulváru.

"Byla bych nejraději, kdyby mě úplně vygumovali a neexistovala bych pro ně. Ale tak to zatím nevidím. O to víc musím pracovat, aby se více mluvilo o mé práci a ne o nepodložených věcech, které se tam stále objevují. Protože to je opravdu beletrie," uzavřela.

Lucie Vondráčková o svém soukromí mluví velmi opatrně