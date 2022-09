Lucie Zedníčková ukázala půvabnou dceru: Chce být herečka a nesnáší protekci

Zdroj: Profimedia

Amelie jde v matčiných šlépějích. Nejenže je mamince Lucii Zedníčkové neuvěřitelně podobná, ale zahrála si už i v několika seriálech a filmech. Na svých sociálních sítích má desetitisíce fanoušků.

Úspěšná herečka

Amelie zářila v seriálech jako je Pojišťovna štěstí, Sestřičky, Krejzovi, Specialisté nebo i v pohádce V peřině. Její otec je producent, scénárista a režisér Vít Pokorný. Lucie Zedníčková žila s Pokorným patnáct let, spolu mají ještě syna Mikuláše. Pár se rozpadl poté, co se Zedníčková zamilovala do kolegy Patrika Štěpána. Veřejnost často poukazuje na to, že Amelie je spíše podobná své matce, ta to ovšem vidí jinak.

"O té podobě mluví všichni. Osobně mám pocit, že je spíš podobná Vítkovi. U svých dětí to vidím naopak, mám pocit, že syn je podobný spíše mně a dcera tátovi. Asi jsou namixovaní a každý to vidíme jinak. Je jasné, že z nich mám radost, jsou to moje děti," pochlubila se pyšná matka pro ŽivotvČesku.cz.

Protekci odmítá

Půvabná dlouhovláska jde z projektu do projektu a tak i přes léto bude natáčet. Na dovolenou si čas ovšem najde, zajede do přírody. K té má velmi blízko, studuje totiž přírodovědné gymnázium. Během léta si hodlá užít i taneční soustředění, za své taneční výkony získala už řadu ocenění, stala se i mistryní světa v moderním tanci. Amelie je tak naprosto multitalentovaná a odmítá zcela to, že by měla protekci kvůli svému slavnému příjmení.

"Určitě se to říká, ale já role z protekce určitě nedostávám. Chodím poctivě na castingy. Čekám hodiny, než na mě přijde řada, jsem jednou ze tří set dalších uchazeček, učím se spoustu stránek textu. Role Andy v Sestřičkách je první, kterou jsem dostala bez castingu, ale to bylo díky tomu, že mě už znali z Krejzových. Nicméně je pravda, že lásku k divadlu mám díky rodičům, především díky mamce," objasnila pro iDNES.