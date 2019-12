Nový přítel Lucie Zedníčkové: Našla po útrapách konečně toho pravého?

S osvětlovačem a zvukařem Miroslavem Ollém se Zedníčková znala už dlouho, po letech přátelství ale mezi nimi přeskočila jiskra! Před pár měsíci působila herečka smutným a utrápeným dojmem, to je dnes ale minulost!

Vedle Ollého Lucie celá rozkvetla a tvrdí, že poprvé zažívá opravdovou lásku. "To, co bylo, už není. Zjistila jsem, že co jsem považovala za rodinu vlastně vůbec rodina nebyla. Mám dojem, že jsem byla pořád sama," popsala své pocity.

Dodala ale, že každý konec znamená nový začátek a díky tomu je právě teď šťastnější než kdy dřív! Přiznala však, že jak ona, tak Miroslav museli nejdřív ukončit své bývalé vztahy!