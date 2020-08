Bohuš Matuš se těší na miminko: Jeho Lucinka už nakupuje výbavičku pro holku

Na stará kolena se Bohuš Matuš rozhodl, že se stane otcem. V předchozím vztahu se mu do toho nechtělo, ale s Lucinkou, jak svoji přítelkyni nazývá, je to to pravé. Nijak se netají tím, že čekají holčičku, což lze odvodit i z výbavičky, kterou sedmnáctiletá studentka konzervatoře zveřejnila na sociální síti.