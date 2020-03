Veřejnosti neznámá dcera Jany Hlaváčové a Luďka Munzara: Proč se neukazuje?

Zatím sice Tereza uděluje jen pokuty a řeší drobnou kriminalistiku, může to ale dotáhnout opravdu vysoko. Jelikož je vystudovaná inženýrka, dveře k povýšení má otevřené. Má to v hlavě srovnané a ráda by udělala velkou kariéru u strážníků. O maminku se pravidelně a pečlivě stará, jak jí to práce dovolí.