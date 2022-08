Počkejte, až nám zemře klient: Barbora Munzarová popsala odchod svého tatínka

Zdroj: Profimedia

Dcera Luďka Munzara a Jany Hlaváčové, herečka Barbora Munzarová, v pořadu Blízká setkání na Českém rozhlase Dvojka poprvé promluvila o umírání svého tatínka. Munzarová popsala Adéle Gondíkové, jak vypadaly poslední chvíle legendárního herce.

Herec Luděk Munzar zemřel v lednu 2019 a do poslední chvilky byl obklopen nejbližšími. Slavný herec žil v modřanské vile se svou manželkou Janou Hlaváčovou, dcerou Bárou a jejím mužem, Martinem Trnavským.

Munzarová se díky společnému bydlení mohla o nemocného otce starat. Herečka s odstupem času ale přiznává, že toho na ni bylo občas příliš a nedokázala si vždy říct o pomoc.

"To jsem s tatínkem hodně řešila v těch posledních několika měsících, kdy jsme hasili několik zdravotních problémů, kdy každý jeden z nich by vydal na konečnou fázi. Dovolit si, když ti někdo chce pomoct, tak si o tu pomoct říct, nebo dovolit, aby ti někdo pomohl," svěřila se v Blízkých setkáních. Munzarová prý hlavně chtěla, aby její tatínek zemřel v domácích podmínkách, a to se jí skutečně splnilo.

Doktorka mu zavedla morfium

Luděk Munzar potřeboval ke konci života pětihodinové kapačky a bylo proto potřeba, aby na něj neustále někdo dohlížel. Jeho dcera Bára se u něj střídala se svou sestrou a ošetřovatelkami. Munzarová ale na pomoc profesionálních sester čekala dlouhé měsíce.

"Navolávala jsem je půl roku. Pořád jsem slyšela: Počkejte, až nám umře klient, my vám tam někoho pošleme," popsala hvězda těžké okamžiky s tím, že celá rodina chtěla hlavně nechat odejít milovaného tatínka doma. "Paní doktorka z paliativní péče už jenom zavedla morfium, aby nic nebolelo, a říkala: Nechte tomu volný průběh. Někdy jsou to hodiny, někdy dny, někdy měsíce. To tělo si samo řekne, kdy duše potřebuje odletět," dodala Munzarová, která na svého otce vzpomíná s velikou láskou a respektem.

"V tom domě lítala neskutečná hmatatelná energie sounáležitosti, lásky. On byl prostě velkej morální duch, on byl zástupcem morálky, spravedlnosti, čestnosti, a to tam všechno lítalo tím domem," uzavřela.