Rozhovor s Lukášem Langmajerem: Slavné jméno je prokletím i výhodou!

Měl jste problém se jménem Langmajer, nebo to je spíš výhoda?

Musím si uvědomit to, že mám po boku bratra, který je o pár pater výš a jmenuje se stejně, takže když chci dělat to samé, co on, nemůžu se tvářit, jako že se nic neděje. Ale těžko říct, jestli by to bylo jiné, kdybych se jmenoval třeba Novák. Na jednu stranu by to bylo určitě jednodušší, protože by na mě lidé nena-hlíželi skrze bratrovy úspěchy. Ale zase to může být i kladem. Samozřejmě mě s bratrem srovnávají, ale za prvé je mezi námi patnáctiletý věkový rozdíl a za druhé jsem se před filmovou kameru dostal v mnohem vyšším věku než on.

V prvním filmu jste hrál až v osmadvaceti letech. Proč tak pozdě?

Od čtrnácti, patnácti let jsem se sice věnoval divadlu naplno, ale měl jsem pocit silného vzdoru a očekávání, že něco přijde samo. Až později jsem pochopil, že je to velká hloupost. Ale zřejmě všechno mělo tak být, protože jinak bych třeba nepotkal svoji skvělou ženu. Mě úplně překvapuje a dojímá, co je schopna dát a zvládnout.