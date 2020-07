Lukáš Pelánek S tebou mě baví svět

Lukáši Pelánkovi byly necelé dva roky, když se stal nejslavnějším batoletem v Československu. Jeho pravé jméno ale neznal snad nikdo. Pro všechny byl Matesem.

Když režisérka Marie Poledňáková sháněla dítko pro roli Matýska do komedie S tebou mě baví svět, sháněla se po dvojčatech, aby se mohla vzájemně zastupovat. Nakonec vybrala Lukáše Pelánka. Ten sice žádné dvojče neměl, ale zato se uměl rozplakat, když bylo zrovna potřeba: stačilo mu dát do pusy polévku a prudce s ním cuknout. Režisérce se tato metoda zamlouvala mnohem víc než nehumánní používání špendlíků, a roztomilého klučinu angažovala.

Lukáš dále prošel IQ testem pro malé děti. "Na jednu stranu lavičky položili mandarinku, na druhou mě, a já jsem si pro ni dolezl. Nebo zabubnovali na bubínek, dali mi ho a já začal bubnovat. A další podobné blbosti,“ svěřil se po letech Lukáš, co mu maminka o konkurzu vyprávěla.

Ani na natáčení si pochopitelně nepamatuje. "Máma tam samozřejmě byla, aby se o mě starala, ale nebyla na to sama, měl jsem tři starostlivé strýčky: Pavla Nového, Julu Satinského a Václava Postráneckého."

Zdroj: ČSFD

Alkohol pod peřinkou

Starším dětem trochu závidí vzpomínky na bezvadnou partu, která se prý na horách utvořila. „Když se občas sejdeme, vyprávějí mi, jaká tam byla legrace a jaké hry pro nás strýčkové připravovali. Nebo to, jak do chalupy pašovali alkohol schovaný pod peřinkou v mém kočárku,“ směje se Lukáš.

Fakt, že kamarádi na něj dodnes pokřikují hlášku z filmu „Matýsek se pos…“, bere s humorem. „Kdo může říct, že za to, co dělá každé malé dítě, byl placenej? Ostatně to neuměly máma ani paní režisérka načasovat, takže ve filmu to bylo pouze zahrané.“

Před kameru? Už nikdy!

O tom, že by se mohl stát hercem, Lukáš nikdy neuvažoval. "Od doby, kdy jsem si začal uvědomovat sám sebe, jsem totiž byl stydlivej jako málokdo, před kameru bych nevlezl," prohlásil. Vystudoval proto raději střední školu poštovní a získal místo na poště v Praze 4.

Letos je Lukášovi už 38 let a zatím zůstává svobodný. Ve volném čase se věnuje sportu - hlavně volejbalu a dalším míčovým hrám, ale věrný zůstává i horám, ovšem s tím rozdílem, že kopce už dávno nesjíždí v kočárku, nýbrž na snowboardu…