Lukáš Rosol a Michaela Ochotská bývali na nože: Válka o syna i obří výživné

Bývaly časy, kdy moderátorka Michaela Ochotská a tenista Lukáš Rosol působili jako ten nejšťastnější pár. Když se ale jejich životní cesty rozešly a přišel rozvod, po velké lásce nebylo ani památky. A nastal boj o peníze a také o syna Andrého.

Jestli je něco, co si tenista Lukáš Rosol vyčítal, pak to bylo rozhodně manželství s moderátorkou Michaelou Ochotskou. Drsný rozvod mu totiž přidělal několik vrásek a také mu do značné míry ovlivnil kariéru. „Že už nejsem nějaký čas ve stovce, na tom má velkou zásluhu i moje bývalá žena,” uvedl před lety pro Blesk. „Tak to prostě je, zkušenostmi se člověk učí. Bohužel bývalé manželství byl velký provar a už ho vzít zpátky nemůžu,” dodal ještě tenista, který má z manželství jedinou radost, kterou je jeho syn André.

Ticho před bouří

Lukáš Rosol a Michaela Ochotská se v klidu a tichosti rozvedli na konci roku 2017. To, co následovalo, se ovšem tichem a klidem rozhodně nazvat nedá. Přišla totiž válka o majetek, o syna a také o výživné. Ochotská podle Rosola dělala vše pro to, aby se nemohl se synem vůbec vídat.

„Posledních několik dlouhých měsíců o kontaktu s mým synem rozhodoval soud a zdlouhavé psaní právních zástupců. Matka našeho syna investovala spoustu času taháním Andrého po doktorech, aby získala 'důkazy' o tom, že jsem pro syna traumatem, fyzicky ho ohrožuji a podobně. Naštěstí odborníci a lidé na svém místě toto chování shledali jako účelové a díky nim jsem syna mohl vidět,” uvedl podle eXtra.cz Rosol kdysi ve svém prohlášení.

Samoživitelka s miliony na účtu

V jednu chvíli se do celé situace zapojila i Rosolova třetí manželka Petra. A sice tehdy, když Michaela Ochotská uváděla, že se jako samoživitelka musí pořádně otáčet a naprosto souzní s dalšími ženami, které jsou na výchovu dětí samy.

„Po přečtení několika opravdu krutých příběhů matek samoživitelek je neuvěřitelně sprosté, že si člověk fotící se v luxusních věcech, s výživným xxxxxx dovolí přirovnávat se k maminkám, které kolikrát řeší, co dají svým dětem k večeři, od otců nedostávají nic nebo pár stovek měsíčně, a ještě veřejně takovýmto vyjádřením udělá z otce svého dítěte absolutního ignoranta,” napsala tehdy na svém Instagramu Petra Rosolová, a i když přímo neuvedla, ke komu hovoří, bylo jasné, že se pouští do Ochotské.

„To všechno proto, aby člověk, který za posledních 21 měsíců dostane POUZE na výživném a na zajištění budoucích studií syna více než 2 miliony korun, tvrdil, že je matka samoživitelka, a neustále se vozil po mém manželovi,” dodala ještě.