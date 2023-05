Lukáš Rosol si po boku Michaely Ochotské sáhl na dno: Dnes je konečně šťastný

Zdroj: Profimedia

Lukáš Rosol se 28. 4. 2023⁣ stal podruhé otcem. Matkou dítěte je jeho manželka Petra Rosolová, s níž sportovec žije šestým rokem. Předtím zažil tenista velmi bouřlivý vztah s Michaelou Ochotskou, s níž se ještě několik let po rozchodu soudil. Rosol dokonce tvrdí, že toxické soužití s moderátorkou ovlivnilo jeho sportovní kariéru.

Lukáš Rosol a Michaela Ochotská působili jako ideální pár, jejich štěstí se ale poměrně brzy rozplynulo a dvojici zbyly jen hořké vzpomínky na toxický vztah. Rozchod a následný rozvod tenisty s moderátorkou plnil dlouhé měsíce titulní stránky novin.

"Fakt je, že s bývalou manželkou to nebylo a doteď není jednoduchý. Soudíme se," svěřil se Rosol v rozhovoru pro deník ISport před třemi lety. "Kdybych na to pořád myslel, už bych tenis nehrál. Už tak mi to hodně ovlivnilo kariéru. Že už nejsem nějaký čas ve stovce, na tom má velkou zásluhu i moje bývalá žena," tvrdil přesvědčeně sportovec.

Rosol se v té době veřejně vyjadřoval k prezentování se Michaely Ochotské na sociálních sítích. "Z pozice matky by to chtělo trochu zodpovědnosti a respektu vůči našemu synovi, který se na tak vulgární a lascivní fotky svojí matky může za chvíli sám podívat. A aby tu četl komentáře (teď už smazané), že by jeho maminku někdo pomiloval, a ona mu to lajkuje, to je opravdu ostuda," nebral si s exmanželkou servítky. Dnes už ale Lukáš hodil veškeré křivdy z minulosti za hlavu a užívá si nový život po boku své v pořadí třetí manželky Petry.

Dvě svatby nevyšly

Tenista Lukáš Rosol byl před svým aktuálním vztahem dvakrát ženatý. Moderátorku Michaelu Ochotskou si vzal v létě 2015 na farmě Čapí hnízdo. Zasnoubili se už v roce 2013, ale svatbu odsunuli kvůli těhotenství moderátorky. První ženou sportovce byla atletka Denisa Ščerbová, kterou si vzal v listopadu 2008 a rozvedli se o tři roky později.

S půvabnou Petrou žije Lukáš už šestým rokem. Vzali se tajně v roce 2018, jak oba tehdy informovali na svých sociálních sítích. Hrdličkám se navíc podařilo utajit nejen veselku, ale také těhotenství. Že je Rosolová v očekávání se fanoušci dozvěděli teprve když byla pár dní před porodem a pořádným pupíkem dorazila na křest knihy Ženy za zády.

"Náš milovaný Luku, neseš jméno po svém tatínkovi. Po muži, který má srdce na pravém místě, je pracovitý, laskavý a dobrý člověk. Budeme se snažit, abychom ti byli těmi nejlepšími rodiči a inspirací, že poctivost, pracovitost, ohleduplnost, štědrost a umírněnost jsou něčím, co bude mít ve tvém životě místo. Děkujeme ti, že sis vybral zrovna nás za své rodiče," pochlubila se novopečená maminka na sociální síti.

"⁣⁣Děkuji taky tobě, lásko, za to, že jsi noc a den stál po mém boku, že sis málem nechal rozmačkat ruku, a že jsme spolu přihlíželi celému tomu zázraku. Bez tebe by nebylo nic z toho, co teď je. Dívat se na to, jak nejmilovanější manžel drží v náručí našeho syna je ten největší dar a požehnání, které jsem kdy mohla dostat. Dar, který budu opečovávat a chránit. Láska píše ty nejkrásnější příběhy," uzavřela Rosolová svůj dojemný vzkaz vyznáním manželovi. Vypadá to, že pravidlo do třetice všeho dobrého sportovci vyšlo a po boku své krásné ženy prožívá nejkrásnější životní období. Dvojici gratulujeme k narození potomka a přejeme mnoho lásky i do budoucích let.

Manželé Rosolovi září štěstím