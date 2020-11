Šťavnatý únik ze soukromí Lukáše Vaculíka: Jeho dceři je už 33 let

Bohužel mu to nevyšlo a on musel odjet do slovenské Trnavy. Nikdo neví, jak se s krasavicí Alexandrou seznámil, za devět měsíců však bylo jasné, že tato letní láska nezůstala bez následků. Narodila se holčička, která dostala jméno po mamince a do rodného listu v kolonce otec nápis "neznámý".