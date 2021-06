Neodbytné fanynky si oba užívali! Kamarádi do deště Sagvan Tofi a Lukáš Vaculík

Kdo by si nepamatoval legendární duo ve složení Sagvan Tofi a Lukáš Vaculík, které nejen zářilo ve filmech, ale také zdobilo stěny téměř každého dětského pokojíčku v 80. letech. Každý byl jiný, ale oba měli obrovské charisma a stály na ně zástupy žen.

Psal se rok 1982, kdy se blonďatý prvoplánovitý hezounek Lukáš Vaculík objevil před kamerou s tmavým a sexy playboyem Sagvanem Tofim. Jednalo se o film Vítr v kapse, který je úspěšně reprízován dodnes. Ten odstartoval jejich karéry, úspěch a zástupy žen, jejichž zájem i neutuchající touhu si jistě užívali.

O několik let později se před kamerou objevili znovu a to ve snímku Kamarád do deště. Opět byli legendární, nezapomenutelní a film měl neskutečný úspěch. Oba hlavní hrdinové spolu navíc kamarádili i ve skutečném životě, chodili na mejdany a užívali si zlatou éru. Každý z nich měl úplně jinou povahu, vzhled i styl života. Nutno podotknout, že jim to ale dohromady klapalo skvěle.

Kažý z nich je vizuálně jiný, dohromady jsou nezapomenutelní

Nekonkurovali si, jelikož byli každý tak vizuálně jiný, měli svou vlastní základnu fanynek. Některé chtěly Vaculíka a ty druhé Tofiho. Když oba spustili hit Dávej, ber, celá diskotéka tančila, zpívala a omdlévala. Text napsal Eduard Pergner a hudbu složil Ján Baláž z Elánu. Zajímavostí je, že původně sice herci nazpívali píseň spolu, ale producentům se nelíbil hlas Lukáše Vaculíka, takže ho vystřihli a hit zůstal samotnému Tofimu. Z filmu se navíc stala kultovní záležitost, která baví diváky dodnes.

Scénář filmu měl Jaroslav Soukup hotov už roku 1985, ale kvůli Lukáši Vaculíkovi se čekalo až do roku 1987, až se vrátí z vojny. Role mu totiž byla napsaná na míru, proto tvůrcům nic jiného nezbylo.

Dvojka se pak natočila roku 1992 a mimo tuto legendární dvojici si v ní zahrála i topmodelka Simona Krainová, která se právě při natáčení dala dohromady se Sagvanem. Ten ale v té době randil se zpěvačkou Darou Rolins. Bohužel se jeho dublovaný vztah provalil a dostal od obou krásek kopačky. Zato z dívek se staly na několik let nerozlučné kamarádky, které si koupily byty vedle sebe a vymetaly jeden večírek za druhým. Na Sagiho si už ani nevzpomněly.

Dnešní otcové od rodin ve zralém věku

Teď už je oběma dost přes padesát a jsou to otcové od rodin. Jedno je ale jisté, nerozlučnými přáteli zůstali dodnes. Zůstali však naprosto rozdílní i ve zralém věku. Vaculík byl jednou ženatý, nakonec se ale před několika lety rozvedl. Má však syna, kterého na veřejneosti nijak neprezentuje. Jinak je známý tím, že se o soukromí nebaví a vztahy nekomentuje. Byl vídán po boku sexy hereček jako jsou Mahulena Bočanová nebo Tereza Kostková.

Tofi nebyl ženatý nikdy, ale dítě má také. Jde o dceru Satine a stejně jako kamarád Lukáš se o ní s médii nebaví. Stále působí neulovitelným dojmem a udržuje si mladistvou image.

Díky svému dlouholetému přátelství tak patří mezi legendární dua jako Kaiser s Lábusem, Voskovec a Werich, Šíp a Uhlíř a v neposlední řadě třeba Lasica se Satinským.

Na písničku Dávej, ber se podívejte ve videu!

