Kluk z džungle: Ze syna Luka Perryho je hvězda wrestlingu

Už je to dva roky, co odešel miláček ženských srdcí Luke Perry, kterého si navždy budeme pamatovat jako tajemného a sexy Dylana z kultovního seriálu devadesátých let Beverly Hills 902 10. Teď se naštěstí mohou ženy pokochat pohledem na jeho syna Jacka, který září na poli wrestlingu.

Když v březnu roku 2019 zemřel Luke Perry na následky mozkové příhody, plakaly ženy po celém světě. Miliony z nich ho totiž během dospívání milovaly a přály si, aby byl jejich první chlapec alespoň trochu jako Dylan. Mnohé fanynky se s jeho skonem nesmířily dodnes.

Luka obdivovali i kolegové z Hollywoodu. Byl totiž neuvěřitelně skromný, přátelský a nápomocný. Všichni si ho velice vážili. Bezmezně ho milovala i jeho rodina a jeho dvě děti na něj každý den s láskou vzpomínají. Luke za sebou nechal dceru Sophii, které je dvacet let a syna Jacka, který je mu neuvěřitelně podobný, i když má oproti svému otci kudrnaté kadeře.

Žádné herectví, vzhůru k wrestlingu

Jack se navíc ani nepotatil, co se herectví týče. Na rozdíl od seriálů pro puberťáky ho fascinují wrestlingové zápasy, na které nejprve nadšeně koukal v televizi. To mu ale pak přestalo stačit, takže se rozhodl s tímto zinscenovaným sportem začít i v reálu. Dal si přezdívku Nate Coy, což byl jeho oblíbený wrestler a šel do toho.

Později si ji změnil na Jungle Boy, což v překladu znamená Kluk z džungle. Prý za tento nick mohou rozhodčí a diváci, kterým během zápasů připomínal Tarzana. Jemu se to zalíbilo a vystupuje pod ní dodnes.

Jack měl se svým otcem velmi blízký vztah. Vše spolu konzultovali a právě on ho v roce 2009 přivedl k wrestlingu. Vzal ho totiž na jeho první zápas. Jack se do tohoto sportu pro siláky zamiloval, oblékl si těsné spodní prádlo a začal předstírat boj v ringu.

Vzpomínka na otce Luka

Když Jack prožil svůj první zápas, dal si na Instagram fotku s dojemným vzkazem, který byl určen právě svému zesnulému otci.

„Znamenal mnoho pro mnohé lidi, pro mě to byl vždy otec. Miloval a podporoval mě ve všem, inspiroval mě, byl nejlepší, jaký jen mohl být. Naučil jsem se od tebe toho tolik a mám zlomené srdce, když myslím na to, při čem všem zde už nebudeš. Budeš mi chybět každý jeden den, co chodím po Zemi. Udělám vše, co je v mých silách, abych dobře nesl tvé dědictví a abys na mě mohl být hrdý. Miluji tě, tati. “

