Lela o Karlosových nevěrách ví a toleruje to, míní jeho exmilenka Lulu Černá

Informace o tom, že měl být Karlos Vémola nevěrný své manželce Lele, se objevily už poněkolikáté. Rozhodně to ale není naposledy, jak uvedla v rozhovoru pro kafe.cz někdejší údajná milenka Vémoly Zdeňka „Lulu” Černá. Sama Lela pak podle ní o nevěrách svého manžela moc dobře ví, řešit je ale nechce.

Vypadá to, že má Lela Ceterová se svým manželem Karlosem Vémolou svatou trpělivost. Zdaleka to totiž není poprvé, co se objevily zprávy o tom, že jí měl být MMA zápasník nevěrný. Vždy se ale zdálo, že se Karlosovi podařilo se před svou milovanou ženou a matkou svých dětí obhájit a dvojice vždy vše urovnala. Podle Karlosovy údajné exmilenky Zdeňky „Lulu” Černé je to ale spíše tím, že Lela před nevěrami svého muže zavírá oči.

Nechce být za podváděnou manželku

„Lela o tom ví. Ona ví o jeho podvádění. Očividně věděla i o tomhle (o údajné nevěře s pornoherečkou Rikou Fane, pozn. red.) a ačkoliv se jí to nelíbí, stejně to víceméně toleruje. Jí jde vlastně o to, aby se v očích veřejnosti neztrapňovala a nevypadala jako podváděná manželka. Ale, co se týče její osoby, myslím si, že se s tím zkrátka smířila,” rozpovídala se Lulu Černá v rozhovoru pro kafe.cz.

Ještě bych pochopila, kdyby šel za prostitutkou

Sama Lulu Černá, se kterou měl mít před dvěma lety Karlos románek, k němuž se dodnes nepřiznal, prý naivně věřila tomu, že se Karlos po svatbě změní a nebude mít potřebu užívat si přízně jiných žen.

„Že občas zajde za nějakou prostitutkou na hodinu, to bych ještě pochopila, ale scházet se s někým čtyři měsíce, a to ještě s nějakým romantickým vztahem, že to není žádná jednorázová prostituce, to jsem tedy opravdu nečekala,” pokračovala ještě Lulu, která si myslí, že Karlos bude v nevěrách pokračovat. „Možná že bude ale opatrnější a nebude s těmi milenkami chodit veřejně, na večeře, do klubů a podobně. Tak, jako to dělal i se mnou,” dodala.