Představitel Kevina z filmu Sám doma je otcem! Syna pojmenoval po mrtvé sestře

Představitel Kevina z kultovního snímku Sám doma se dočkal svého prvního potomka. Zdravého syna mu porodila dlouholetá přítelkyně a někdejší hvězda televizního kanálu Disney Brenda Song. Zajímavý je fakt, že syna pojmenovali dívčím jménem. Má to ovšem dojemný důvod.

Byly doby, kdy byl představitel Kevina z filmů Sám doma, Macaulay Culkin, považován za jednoho z nejroztomilejších chlapců planety. Byly ale také doby, kdy se na něj společnost dívala jako na jednu z největších obětí rychle nabité slávy, se kterou se herec nemohl vypořádat. Útěchu tak hledal u drog a alkoholu a na veřejnost se dostávaly fotografie, na nichž by rozkošného klučíka našel asi málokdo. To všechno se ale před nějakou dobou změnilo. Macaulay Culkin seká latinu, po svém boku má krásnou přítelkyni a nyní i zdravého syna.

Dostal jméno po hercově sestře

Malý chlapeček se narodil 5. dubna a dostal netradiční jméno. Partneři jej totiž dle webu Us Weekly pojmenovali Dakota. Přestože jde o jméno, které je v anglicky mluvících zemích používáno převážně pro dívky, Culkin a Song jej vybrali z toho nejkrásnějšího důvodu. Dakota bylo totiž jméno Culkinovy sestry, která v roce 2008 zemřela poté, co byla sražena autem.

Miminko plánovali dlouho

Herec, kterému je letos devětatřicet let, již v minulosti několikrát mluvil o své touze založit rodinu. Spekulace o jeho vztahu s herečkou Brendou Song se poprvé objevily v červnu 2017, o tom, že by s ní chtěl mít dítě se pak zmínil v únoru 2020. „Hodně to procvičujeme,” řekl před časem Culkin podle Us Weekly webu Esquire. „Snažíme se to celé vymyslet, hlavně aby bylo načasování správné. Nic vás nevzruší víc, než když žena vejde do místnosti a řekne, že má ovulaci,” vyprávěl bezprostředně představitel Kevina z filmu Sám doma.

„S touhle budu mít krásné děti. Je Asiatka, takže budeme mít několik malinkých asijských dětí. Bude to rozkošné,” řekl ještě v jednom z rozhovorů. Podle všeho tedy pár u jednoho dítěte nezůstane. Macaulay Culkin je tedy, zdá se, připravený na obrovskou rodinu.

Podívejte se na ukázku k filmu Sám doma:

