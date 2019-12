Macaulay Culkin se stále dívá na SÁM DOMA: Prý to VZRUŠUJE PŘÍTELKYNĚ!

Macaulay Culkin vypadá od své debutující role zhruba stejně, jen vyrostl o tři metry a začal se roztékat. V průběhu několika let bral drogy, takže jeho look byl stonásobně horší, něco mezi trempem na perníku a krtčím mužem, který je zároveň vaším domovníkem. Pár let zpátky se Caulkin probral z deliria rozmazaných tvarů a barev snaží se vrátit do pomyslného žebříčku herců, jejichž kariéra skončila před lety, ale stejně se bezvýsledně tlačí do showbusinessu, který je dávno odepsal.

Kevin ze Sám doma, Sám doma: Ztracen v New Yorku a Sám doma a bohatý se nám všem zapsal do povědomí jako symbol Vánoc, bez něhož si začátek svátečního období nedokážeme představit. Spoustu herců se nerado dívá na svoje herecké výkony ve filmech, Culkin se ale přiznal, že se na sérii filmů Sám doma kouká rád. Vzrušuje to totiž holky, se kterými chodí!