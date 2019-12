Ze ztroskotaného herce komikem! Vyšplhá se Macaulay Culkin zase na vrchol?

A to je přesně Culkin. Je to totiž především komik. To je také jediné, co může ze ztroskotaného herce vzniknout. Role je to velmi vděčná, a tak se jí bývalý dětský herec drží. Těžko říci, jestli by dopadl jinak, kdyby role role nepřijímal, respektive jeho rodiče. Po natočení hitů Sám doma, Sám doma 2: Ztracen v New Yorku, Sám doma a bohatý, Dobrý synek nebo Kšefty s tátou nastalo složité období.