Drogy, hádky s rodiči i zatčení: Dvojnásobný otec Macaulay Culkin už seká latinu

Zdroj: Profimedia

Každý si ho pamatuje jako toho malého raubíře, který dokázal ve filmu Sám doma s pomocí nejrůznějších pastí vyzrát na zloděje. Rychle nabitá sláva ovšem herci Macaulayovi Culkinovi spíše uškodila. Po obřím úspěchu rodinné komedie se objevil před kamerou ještě několikrát. Následně ale na několik let zmizel. A fotky, které se posléze začaly šířit internetem, jeho fanoušky k smrti vyděsily.

Macaulay Culkin se narodil v rodině, která rozhodně neměla peněz nazbyt. Brzy se ale všechno změnilo. Macaulay se totiž už jako dítě stal hvězdou a už v pěti letech se objevil ve svém prvním filmu Tajemná noc duchů. O dalších pět let později se jeho život kompletně otočil. Právě v roce 1990 totiž zazářil v hlavní roli v legendární rodinné komedii Sám doma. Jeho honorář byl natolik vysoký, že mohli jeho rodiče odejít z práce a naplno působit jako manažeři svého syna.

Rodinné neshody

Macaulay Culkin přecházel z role do role a vydělával velké peníze. Jak ovšem před lety podle webu Mirror sám herec uvedl, rodiče začali jeho výdělky utrácet po svém a peněz si dosyta užívali. A proto mezi členy rodiny začaly vznikat nemalé problémy. Ty nakonec vyústily v to, že se tehdy ještě patnáctiletý Macaulay rozhodl zakročit a rodičům odebral veškerá právě ke svému majetku. „Legálně jsem odebral jména svých rodičů z mého fondu a našel jsem si jiného správce. Někoho, kdo by se mi o peníze staral. Pro případ, kdyby si někdo jiný chtěl z mého koláče něco ukrojit,” prohlásil herec.

K nepoznání

V patnácti letech se mimo jiné rozhodl odejít také do hereckého důchodu. A začal bojovat s různými problémy. V minulosti se několikrát spekulovalo o tom, že je závislý na heroinu. To ale herec vždy rázně popíral. S jistou závislostí ale přece jen bojoval. V roce 2005 byl podle webu The Sun zatčen za držení léků, které si obstaral bez receptu, a také marihuany. Sám se pak také přiznal k užívání některých drog, ale nikdy nespecifikoval, o jaké látky konkrétně šlo.

Po nekonečně dlouhé době ale najednou přišel zázrak. Na první pohled v životě ztracený Macaulay Culkin se zamiloval do herečky Brendy Song a šel do sebe. Začal se znovu objevovat před kamerou a stal se z něj také pyšný otec. V roce 2021 mu jeho snoubenka Brenda porodila syna Dakotu, v březnu 2023 se dočkali druhého syna, kterému dali jméno Carson.