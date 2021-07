30 let od premiéry Sám doma: Novopečený otec Macaulay Culkin skončil se skandály

Kdo by si nepamatoval malého roztomilého blonďáčka, který zazářil v legendární komedii Sám doma. Macaulay Culkin však postupem času přešel na úplně jiný level. Nejen, že se přátelil s Michaelem Jacksonem a nikdo přesně neví do jaké míry, ale navíc se vzhlédl ve světě drog, večírků a alkoholu. Nyní se však ve čtyřiceti letech stal zodpovědným otcem a jak se zdá, své drogové minulosti se zbavil.

Macaulay Culkin byl oblíbenou dětskou hvězdou, kterou v sérii filmů Sám doma miloval celý svět. Nejen, že byl tento blonďáček neskutečně roztomilý, ale navíc měl ohromný talent, který mu záviděli i starší kolegové. Bohužel však jako mnoho jiných dětských hvězd sešel z cesty a skončil ve světě drog, alkoholu a bujarých večírků.

Macaulay Culkin se narodil roku 1980 do umělecké rodiny, kdy jeho otec byl divadelní herec. Má šest sourozenců, takže vyrůstal ve velké rodině. Mohlo by se zdát, že měl snové dětství, ale není to tak. Herec před nedávnem přiznal, že ho v dětství otec týral a žárlil na jeho úspěchy. Už ve čtyřech letech se objevoval v reklamách, bylo tedy jasné, že ho kamera miluje a že bude mít jeho kariéra vývoj, což se také stalo.

První díl série Sám doma měl premiéru před neuvěřitelnými třiceti lety a tenkrát se zdálo, že jeho hlavní hvězda Macaulay Culkin bude mít na růžích ustálno. Zajímali se o něj ti nejlepší režiséři, producenti a ruku si s ním chtěly podat ty největší hollywoodské hvězdy.

Neuměl se vyrovnat s popularitou

Macaulay se však s popularitou neuměl vyrovnat a roku 1995 skončil s herectvím a přál si žít normálním životem. To už ale bohužel nešlo a herec si uvědomil, že nic jiného vlastně ani pořádně neumí. Roku 2000 se tedy znovu vrátil do branže a hrál například v divadle ve hře s názvem Madame Mellvile.

Jenže opět ho umělecký svět pohltil natolik, že spadl na dno. Nejprve své problémy řešil kouřením marihuany, za což byl několikrát dokonce zatčen, pak ale přešel na léky. Byl u něj nalezen Xanax i nejrůznější sedativa. Do toho přemíra alkoholu a role začaly ubývat. Nikdo nechtěl mít se zkrachovalou hvězdou nic společného.

Rozešla se s ním i herečka Mila Kunis, což herec nerozdýchal a roku 2011 se předávkoval heroinem. O rok později už si jel jen na drogách, alkoholu a náhodném sexu, to byl celý jeho svět. Takhle to šlo několik let.

Ve čtyřiceti poprvé otcem

Až v posledních letech je zase o Culkinovi slyšet a začíná dostávat herecké šance. Příkladem může být reklama z roku 2018, kde se vrátil do role Kevina. Od té doby je prý herec čistý. Podle zpravodajského portálu CNN se mu dokonce před nedávnem narodil první potomek.

Herečka Brenda Songová mu porodila syna Dakotu 5. dubna 2021 v Los Angeles. Jméno dostal po Culkinově sestře Dakotě, která tragicky zemřela po autonehodě roku 2008. Tak snad ho tato událost opravdu změnila a k drogám už se nevrátí. S napětím očekáváme, zda se plnohodnotně vrátí i na filmová plátna, byla by totiž škoda, kdyby takto talentovaný herec zmizel v propadlišti dějin.

Na životní příběh Macaulayho Culkina se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube