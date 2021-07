Makhmud Muradov promluvil o rozchodu s Monikou Bagárovou: Jak je to doopravdy?

Fanoušci zpěvačky Moniky Bagárové a Mukhmuda Muradova tak dlouho spekulovali o jejich údajném rozchodu, až to MMA zápasník nevydržel a raději sám popsal jejich vztah. Co všechno Mach řekl?

Stačilo, aby Mach před pár měsíci přestal na sociální sítě přidávat společné fotografie s Monikou, a sledující se hned začali ptát, co za tím vězí. Nejednoho z nich pak okamžitě napadla otázka, jestli porotkyně soutěže Česko hledá Superstar a zápasník prestižní soutěže UFC ještě tvoří pár. A když se pak ukázalo, že Mukhmud prakticky není doma a hodně času tráví v Uzbekistánu, pochyby sledujících se tím jedině prohloubily.

O soukromí se nechci dělit

Mach ale odmítá, že by mu spekulace o problémech ve vztahu s Monikou přímo vadily. „Je mi to jedno. Teď píší, že jsme se rozešli. Ať se raději starají o svůj život. Že nepřidávám společné fotky? Jsem sportovec, a tak nevím, proč bych měl na svůj Instagram dávat své soukromí. My jsme s Monikou spokojení a o život ostatních se nezajímáme. O soukromí se nechci dělit," řekl Mach pro Extra.

Zápasník přesto přiznal, že opravdu tráví hodně času mimo domov. „Je to těžké, ale je to moje práce. Musím využít tu možnost, kterou mám. Nechci zápasit ještě ve čtyřiceti, teď bych rád pokračoval ještě tři až pět let, co nejvíc to jde, a pak bych chtěl ukončit kariéru," vysvětlil fighter, proč často jezdí po světě. „Náš tatínek je pořád pryč. Teď ho čeká zápas v UFC, na který trénuje dvakrát denně. Kromě toho má další povinnosti, často cestuje do Uzbekistánu, kde založil svoji organizaci," potvrdila nedávno zpěvačka pro CNN Prima News.

V Uzbekistánu řeším problémy

I když to pro Macha není úplně jednoduché, snaží se trávit co nejvíce volného času s Monikou i dcerkou Ruminkou. „I teď si ji užívám, když mám chvilku. Když jsem mimo domov, třikrát i pětkrát denně si voláme přes FaceTime, o víkendu, když to jde, jsem vždy s holkama. Teď jsem ale byl také kvůli rodinným problémům hodně času v Uzbekistánu," popsal potíže bojovník, který by svoje příbuzné nikdy nenechal na holičkách. „Peníze, sláva a všechno bylo a bude, ale rodinu člověk nesmí zanedbávat a ztratit," myslí si Mukhmud. Ten má česko-uzbecký původ a narodil se v Tádžikistánu do rodiny tádžických Uzbeků. Žije nejen v Praze, ale také v uzbecké Buchaře a americkém Las Vegas.

Kromě toho je vidět, že dcerka Ruminka dělá Machovi samou radost. „Je šikovná po mně. Už říká táta, máma, babička, ví, jak dělá kravička nebo pes. Psy miluje, a tak mámě vždy povídá, aby jí je ukazovala na telefonu. Na to, že je jí 14 měsíců, je hrozně šikovná," rozplývá se zápasník. Oceňuje, že lidé dcerku na sociálních sítích milují a většina ze sledujících neřeší její vzhled nebo jinou národnost. „To mě v této zemi, kterou někteří označují za xenofobní a rasistickou, příjemně překvapilo," pochvaluje si Mach.

Podle jeho slov zatím svatba s Monikou není na pořadu dne. „To teď neřešíme. Moniku jsem o ruku zatím nepožádal. Všechno má svůj čas," vysvětlil, proč se do chomoutu zatím nežene. Kdyby si ale svoji přítelkyni vzal, možná by tím zavřel pusu všem, kteří nechtějí uvěřit tomu, že je mezi dvojicí všechno v nejlepším pořádku.

Je pravda, že Monika přidává na sociální sítě fotky celé rodiny o něco častěji než Mach.