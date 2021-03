Maciuchová je v nebi s životní láskou, na hrobě Adamíry se teď dějí podivné věci

Byl to její muž snů. Pan osudový. Životní láska. Jiří Adamíra zemřel v roce 1993 na rakovinu páteře. Hana Maciuchová z toho byla tak zdrcená, že už nikdy neměla vážný vztah. Nyní jsou v nebi konečně spolu a na jeho hrobě se odehrála podivná věc.

Jiří Adamíra se narodil ve středočeských Dobrovicích. Na tamním hřbitově měl oba rodiče a toužil spočinout vedle nich. Jeho životní partnerka Hana Maciuchová mu zařídila hrob na Vyšehradě s náhrobkem od Olbrama Zoubka. Jeho rodiče tam posléze nechala převést.

Právě tam se podle Blesku objevila zasklená černobílá fotografie Maciuchové, která nedávno podlehla rakovině. S Adamírou jsou po téměř třiceti letech zase spolu. Nejen na jeho hrobě, ale i v nebi.

Do Adamíry se zamilovala jako velmi mladá

On byl o dvacet let starší a v té době ženatý. Byť se oba snažili svoje pocity potlačit, nešlo to. Nakonec skončili spolu. Adamíra měl z předchozího vztahu jedenáctiletého syna, a tak se herečka stala alespoň macechou. Sama totiž děti mít nemohla.

Adamíra však později dostal rakovinu páteře a boj s ní nevyhrál. „Když to potom spělo tak problematicky do konců, tak jsem řvala na ty lékaře, ať mi neříkají nic problematického, protože je to v jejich popisu práce, aby lidem pomáhali,“ uvedla Maciuchová.

Rakovinu už herečka v minulosti jednou měla

Adamíra zemřel 14. srpna 1993. „Zkolabovala jsem, přestala jsem spát, ochořela jsem. Vůbec nic mi nepomáhalo,“ přiznala herečka, kterou nakonec rakovina zničila taky. Nemoc ji už v minulosti napadla jednou.

„Měla jsem nádor prsu, jako před lety maminka, která nad nemocí zvítězila,“ říkala v roce 2017. „Oslavím tam půlkulatiny a zůstanu do svátků,“ prozradila krátce před svými narozeninami podle Blesku s tím, že je na Moravě. Že ji však rakovina napadla znovu, nikomu neřekla. Maciuchová zemřela 26. ledna 2021.