Příběh Madeleine Albright: Jak se dívka ze Smíchova zapsala do amerických dějin?

Zdroj: Profimedia

Znal ji celý svět, dokázala to, co ještě žádná žena před ní, a neúnavně bojovala za demokracii a lidská práva. Její příběh fascinuje celý svět a je ukázkou obrovského odhodlání, vytrvalosti a neuvěřitelné píle. Madeleine Albright, rodačka z pražského Smíchova, se během svého života stala ministryní zahraničních věcí ve Spojených státech. Jak se dostala k funkci, díky které měla možnost mnohé změnit?

Byla obrovskou osobností nejen v České republice, ale také po celém světě, který teď truchlí nad jejím odchodem na věčnost. Bývalá ministryně zahraničních věcí Spojených států a rodačka z Československa Madeleine Albright ve svých 84 letech podlehla rakovině. Informoval o tom zpravodajský web CNN. K úmrtí bývalé političky se následně na Twitteru vyjádřila i její rodina. „Byla obklopena rodinou a přáteli. Ztratili jsme milující matku, babičku, sestru, tetu a přítelkyni,” napsali její blízcí na sociální síti.

Dva útěky z vlasti

Madeleine Albright, rozená Marie Jana Körbelová, se narodila 15. května 1937 v Praze na Smíchově do židovské rodiny. Byla však pokřtěna a vychovávána jako katolička. O tom, že její rodiče byli Židé, se dozvěděla až ve svých 59 letech.

V roce 1939, když jí nebyly ani dva roky, utekla po Hitlerově okupaci části Československa s celou rodinou do Londýna, kde se usadili ve sklepním bytě. V něm se schovávali před válkou, po jejímž konci se vrátili zpátky do tehdejšího Československa. Ne však na dlouho. V roce 1948 její rodina utekla po komunistickém převratu znovu. Tentokrát napořád. Emigrovali do Colorada, kde otec Madeleine začal pracovat v univerzitě v Denveru.

Politické začátky

Madeleine ve Spojených státech vystudovala politologii a také získala diplom z Kolumbijské univerzity na Institutu ruských studií. Po roce 1976 se začala angažovat v politice. Pracovala pro demokratického senátora státu Maine, později nastoupila do administrativy Bílého domu. Čtyři roky byla velvyslankyní USA při OSN. Největší úspěch ale přišel v roce 1997, kdy se stala ministryní zahraničních věcí. Ve funkci působila 4 roky. V té době byla považována za nejvlivnější ženu světa. Zároveň byla do té doby první ženou na této funkci a zároveň nejvýše postavou političkou v amerických dějinách.

Madeleine Albright byla cílevědomou ženou, která si šla za svými sny. Během své cesty se ale vždy zajímala o druhé a nikdy jí nebyly lhostejné osudy jiných lidí. Za svého života toho dokázala mnoho, a i proto bude už navždy považována za jednu z nejdůležitějších žen české, československé i americké historie.

Zdroj: cnn.com, vogue.com, wikipedia.org