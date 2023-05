Madeleine McCann se pohřešuje už šestnáct let: Policie řeší bláznivé teorie

Zdroj: Profimedia

Od únosu tříleté Madeleine McCann uběhlo už neuvěřitelných šestnáct let. Malá dívenka zmizela z hotelového pokoje, když byli zrovna její rodiče na večeři s přáteli. Celý případ provází řada nesrovnalostí. Některé verze vyšetřovatelů byly opravdu kuriózní.

Ze záčatku vyšetřování byli dokonce mezi podezřelými i samotní rodiče Kate a Gerry. Po zmizení Madeleine přiznali, že dceři dali léky na spaní. Policie tak měla strach, že manželé dceru omylem předávkovali a později se snažili jejího těla zbavit. Toto podezření se ovšem nepotvrdilo.

Smutné výročí

U příležitosti 16. výročí zmizení Madeleine se sešla rodina společně se sousedy a známými, aby na ni zavzpomínali. O nejvíce emotivní moment se postarala sestra Madeleine, dnes už osmnáctiletá Amelie. "Je hezké, že jste tu všichni pohromadě, ale je to smutná událost," poděkovala tak všem, kteří na Maddie stále myslí. Mezi přítomnými se objevila i blízká kamarádka Kate a Gerryho, která s nimi osudný květnový večer byla v portugalské restauraci.

Kate a Gerry stále doufají, že je Maddie živá. Jeden ze sousedů Brian pronesl na toto téma i svůj projev. "16 let bez někoho a stále nevíme, kde je, je to velmi dlouhá doba. I kdyby to byly špatné zprávy, určitým způsobem by nám to dalo jisté uzavření. Ale bez uzavření je tu stále naděje."

Německá policie je ovšem přesvědčena o nejhorším. Myslí si, že je Maddie mrtvá. Hlavní podezřelý Christian Brueckner byl před třemi lety obviněn z jejího únosu a vraždy. Nedávno vyšlo najevo, že Brueckner možná nebude za tento čin nikdy odsouzen, a to kvůli nejasným důkazům. Sám jakýkoli podíl na jejím únosu důrazně popřel.

Bláznivá dívka

Rodiče Madeleine si nedávno prošli velmi náročnou situací. Polská dívka Julie Wendell tvrdila na internetu, že je hledaná Maddie. I poté co podstoupila testy DNA, které vyšly negativně, stále tvrdí, že je Madeleine McCann.

Zdroje: Daily mail, Mirror