Madonna si snímek o svém životě režíruje sama: Ztvární ji populární herečka

Madonna

Zdroj: Profimedia

Kdo jiný by si zasloužil film o svém životě než legendární Madonna, která je hvězdou první velikosti už pěknou řádku let. Její život je jako jízda na horské dráze a jistě stojí za zaznamenání. Zpěvačka si scénář navíc píše a režíruje sama. Nesnesla by, aby její příběh vyprávěl někdo jiný než ona.