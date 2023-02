Madonna se brání kritice svého vzhledu: Za zhyzděnou tvář podle ní mohl fotograf

Zdroj: Profimedia

Čtyřiašedesátiletá zpěvačka Madonna během své účasti na předávání cen Grammy pořádně vyděsila fanoušky. Na detailních snímcích jejího obličeje, které obletěly internet, totiž vypadá nezvykle opuchle a také poněkud zdeformovaně. Mnozí se jí na sociálních sítích začali vysmívat, královna popu se ale rychle ozvala. A nebrala si servítky.

Zpěvačka Madonna si i po šedesátce udržuje svůj mladistvý vzhled všemi možnými prostředky, po udílení cen Grammy ale kdekoho napadlo, zda to s péčí o svou pleť už trochu nepřehání. Objevily se totiž snímky, na kterých je Madonnina tvář zachycena zblízka, a o vyloženě hezkou podívanou nešlo. To ostatně mnozí zpěvačce sdělili na sociální síti.

Zase v záři ageismu a misogynie

Madonna byla zrovna na pódiu, kde uváděla Sama Smitha a Kim Petras, když ji fotografové zvěčnili. „Namísto toho, co jsem řekla ve svém proslovu, který byl o tom poděkovat Samovi a Kim za jejich nebojácnost, spousta lidí se rozhodla mluvit jen o mých fotkách zblízka. Ty byly pořízené fotoaparáty s dlouhými objektivy, které by zkreslily tvář naprosto každého!” bránila se Madonna ve svém vyjádření na sociální síti.

„Zas a znovu jsem chycena v záři ageismu a misogynie, které prostupují světem, ve kterém žije. Ve světe, který odmítá oslavovat ženy po 45. roku věku a pociťuje potřebu ji trestat za to, že je stále silná, pracovitá a odvážná,” dodala ještě královna popu.

Klaňte se mi, mrchy!

V závěru svého příspěvku ještě napsala, že se rozhodně nikdy nemíní omlouvat za to, co nosí nebo jak vypadá, a že se těší na mnoho dalších let rozverného chování, posouvání hranic a také stavění se proti patriarchátu. Nejdůležitější pro ni ale je, aby si i nadále užívala svůj život takový, jaký je. „Klaňte se, mrchy!” zakončila svůj dlouhý text, jehož posláním bylo sdělení, že zkrátka nikdo nezlomí její duši.