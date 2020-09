Madonna šílí kvůli koronaviru: Mentální zhroucení!

Už dříve se ukázalo, že zpěvačka nemoc zlehčuje, nazývá ji „velkým soudcem“, protože zabíjí bohaté, slavné i chudé.

„Na COVID-19 je důležité to, že je jedno, jak jste bohatí nebo slavní, zábavní nebo chytří, kde žijete, kolik vám je Stírá rozdíly, a to, co je na této nemoci strašlivé, je také úžasné. Nutí nás být si rovni v mnoha ohledech," prohlašuje Madonna.